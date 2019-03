Grifal tra le eccellenze italiane

“Siamo particolarmente orgogliosi di fare il nostro ingresso in una realtà come Symbola, da tempo impegnata nel raccontare e incentivare un nuovo modo di fare economia. La partnership ci consentirà di entrare in contatto con altre realtà italiane, anche in settori diversi, ma che hanno un DNA comune al nostro quanto a innovazione e attenzione alla sostenibilità”, dichiara Fabio Gritti, CEO di Grifal.

“Innovazione, sostenibilità, design, ricerca: Grifal rappresenta tutte le caratteristiche del migliore made in Italy che Symbola censisce e racconta dal nord al sud del Paese. In uno dei settori, il packaging, in cui l’Italia ha tanto da dire al mondo. Symbola e Grifal, dunque, non potevano non incontrarsi e intraprendere insieme un cammino condiviso” afferma Fabio Renzi, Segretario generale Symbola.

Alla base del sodalizio tra Grifal e Fondazione Symbola vi sono quindi i valori condivisi di innovazione, attenzione all’ambiente, legami con il territorio, oltre alla creatività e know how tutti italiani che l’Azienda bergamasca ha dimostrato negli anni di sviluppare in progetti di successo.