Grifal protagonista al Fuori Salone con un laboratorio creativo tra design e lifestyle

Trovare un appuntamento originale durante il Fuorisalone non è cosa semplice, ma il progetto The Playful Living, che vede tra i protagonisti Grifal SpA, è senza dubbio uno di questi.

In via Tortona sarà possibile visitare una casa pensata per le famiglie contemporanee: un appartamento di 150 mq, diviso su due livelli, dove vivere e crescere è semplice e piacevole. A renderlo possibile sono oggetti, materiali, luci e soluzioni d’arredo che trasformano i gesti della vita quotidiana in un gioco condiviso tra adulti e bambini.

In questo contesto ludico non poteva mancare Grifal, azienda tecnologica italiana che da 50 anni opera nel mercato dell’imballaggio industriale e che progetta, produce e commercializza soluzioni d’imballo eco-compatibili con caratteristiche prestazionali di alto livello.

A The Playful Living, Grifal è presente con oggetti e decorazioni in cArtù e altri materiali high tech. Nato da costanti investimenti e ricerca in innovazione, cArtù è un nuovo cartone ondulato – ecosostenibile e totalmente riciclabile – in grado di sostituire le plastiche e altri prodotti chimici per l’imballo.

L’appartamento verrà quindi impreziosito con oggetti e decorazioni in cartone ondulato e altri materiali ecocompatibili e tecnologici, tra cui materassini, sedute, set centrotavola e altri originali complementi d’arredo capaci di rendere unico e funzionale lo spazio domestico.

Per rendere ancora più coinvolgente agli occhi dei visitatori la loro esperienza presso l’Opificio 31, Grifal realizzerà anche una versione “bidimensionale” degli abitanti dell’appartamento, con silhouette in cartone ondulato realizzate ad hoc per l’occasione.

Ad arricchire la presenza di Grifal al Fuorisalone sarà Buxkin, società olandese attiva nel mercato delle soluzioni sostenibili per la correzione acustica e l’arredamento, che è tra gli espositori dell’evento #VenturaFuture, presso BASE Milano,

L’obiettivo è quello di raccontare il design del futuro esponendo materiali realizzati con la tecnologia Grifal.