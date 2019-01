Grifal prosegue il suo progetto di sviluppo: crescita internazionale in Germania, Romania e Olanda

Grifal ha costituito la sua filiale tedesca con sede a Stoccarda, con lo scopo di supportare e sviluppare il mercato di cArtù®, il cartone ondulato in grado di sostituire la plastica e gli altri prodotti chimici, nel primo mercato europeo per quanto riguarda gli imballi.

La strategia di sviluppo di cArtù®, anche in Germania, prevede la possibilità di installare le linee di produzione presso partner produttori a fronte di royalty calcolate in funzione del periodo di concessione e dei volumi di produzione. Per raggiungere questi obiettivi, sono in corso trattative con aziende tedesche, per poi rendere cArtù® disponibile in tutta Europa, replicando il modello tedesco.

Romania. Il primo sito produttivo di cArtù® all’estero

Entro il prossimo anno inizierà la produzione di cArtù® in Romania, grazie alla capacità del nuovo cartone ondulato di sostituire i gusci di polistirolo espanso negli imballi dei piccoli elettrodomestici e delle macchine del caffè. La soluzione di Grifal ha riscosso un successo tale che alcune aziende produttrici, già clienti in Italia, hanno chiesto di fornire anche i loro siti posti in Romania a fronte di accordi di fornitura pluriennali. Grifal sta quindi organizzando l’apertura di uno stabilimento per la produzione di cArtù® in prossimità dei siti produttivi dei suoi clienti.

Grifal S.p.A. acquisisce il 15% del capitale di Buxkin BV

Grifal è entrata nel capitale di Buxkin BV (www.buxkin.com), società olandese attiva nel mercato delle soluzioni sostenibili per la correzione acustica e arredamento per gli ambienti interni, con una quota pari al 15% del capitale.

Utilizzando le proprie tecnologie di ondulazione brevettate, Grifal ha reso possibile la creazione di una linea di prodotti esclusivi ed ecocompatibili in feltro o cuoio riciclato. Buxkin commercializza questi ondulati per il “design ecosostenibile” che hanno riscosso grande successo in tutto il mondo, sia per le loro proprietà di correzione acustica, sia per la loro valenza estetica.

Tra gli allestimenti notevoli realizzati da Buxkin nell’ultimo anno, spiccano gli uffici amministrativi di Amazon nella città di Lussemburgo, gli uffici direzionali di Ikea ad Älmhult, in Svezia e la sede di Praga dell’agenzia di consulenza multinazionale McKinsey.

Strategia internazionale

La strategia di business e di internazionalizzazione di Grifal è perfettamente coerente con le tendenze del mercato del green packaging, ovvero il packaging che prevede l’utilizzo di metodi di fabbricazione e materiali per l’imballaggio che hanno un basso impatto sull’ambiente e sul consumo di energia, l’utilizzo di materiali riciclabili e biodegradabili. Infatti, recenti ricerche dimostrano che il green packaging cresce più rapidamente rispetto al comparto del packaging “tradizionale” nel suo insieme: +6,2% all’anno rispetto al +4,2% del comparto, con un giro d’affari di 132 MLD $ nel 2014 e una previsione per il 2021 di 203 MLD $ (fonti: All 4Pack e Transparency Market Research).

Grifal ha chiuso il primo semestre 2018 con ricavi in crescita, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di quasi il 12% a 8,9 milioni, mentre l’Ebitda ha registrato un aumento del 17% pari a circa un milione di euro. Dal primo giorno della quotazione, il 1° giugno 2018, il titolo ha messo a segno un incremento a due cifre nelle fasi iniziali, conservando oggi una performance superiore al 50% rispetto al prezzo di collocamento.