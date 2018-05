Grifal presenta a Ipack-Ima le innovazioni tecnologiche per il packaging sostenibile

Grifal presenterà le proprie innovazioni tecnologiche a IPACK-IMA 2018.

L’azienda, che progetta, produce e commercializza, soluzioni d’imballo eco-compatibili con caratteristiche prestazionali di alto livello, presenterà le soluzioni, i materiali innovativi per l’imballaggio e i servizi di test del proprio laboratorio accreditato ISTA al Padiglione 10, stand D30-E29.

cArtù®: protagonista di IPACK-mat

Grifal sarà anche presente con un corner a IPACK-mat (Pad. 14, Stand C36), il nuovo salone satellite dedicato ai materiali innovativi e al premium packaging, dove presenterà cArtù®, la rivoluzione in senso green del packaging che “reinventa” il cartone ondulato.

cArtù® è un nuovo cartone ondulato super protettivo ed ecocompatibile. L’altezza dell’onda conferisce infatti a cArtù® proprietà ammortizzanti e di flessibilità che consentono di sostituire con un prodotto in carta e riciclabile, il polistirolo e le altre plastiche per imballaggio. Grazie al consumo ridotto di materia prima inoltre, garantisce una riduzione fino a un quarto della produzione di CO 2 .

cArtù® è inoltre molto resistente alla compressione verticale pur mantenendo un peso e un consumo di carta limitati.

*Grazie alla tecnologia innovativa di cArtù®, è possibile utilizzare carte di tutte le grammature, colorate e stampate. Questa varietà consente di ottenere effetti estetici e performance tecniche particolari.

Grifal è tra i finalisti dell’Oscar dell’Imballaggio (Best Packaging) 2018 con una soluzione d’imballo rivoluzionaria in cArtù® realizzata per SmartPro, la nuova linea di fari a led di Gewiss.