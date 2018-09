Grifal partecipa a FachPack 2018 presentando i suoi prodotti di punta cArtù® e Inspiropack™

Grifal sarà presente con un suo spazio allestito nel padiglione 7A (stand 7A-306) nel quale presenterà i suoi prodotti di eco-packaging innovativo: cArtù® e le soluzioni di imballo progettate e realizzate grazie alle sue innovative proprietà; Inspiropack™, i sistemi per il packaging con una marcia in più; Pack Test Services, i servizi di test e di verifica dell’efficacia dell’imballo.

cArtù®: la reinvenzione del cartone ondulato

cArtù® è la reinvenzione del cartone ondulato con caratteristiche altamente innovative. Viene realizzato tramite un sistema produttivo che crea onde alte da 10 a 20 mm e genera il 50% di ondulazione in più rispetto al tradizionale cartone ondulato. Pertanto, il prodotto risulta molto resistente alla compressione, pur mantenendo un peso e un consumo di carta limitati, e può sostituire efficacemente le plastiche e altri prodotti chimici da imballo. cArtù®, inoltre, ha notevoli proprietà ammortizzanti e un’elevata flessibilità. Ultimo ma non ultimo, il prodotto è ecosostenibile essendo riciclabile e potendo essere smaltito nella normale raccolta urbana differenziata.

Grazie alla tecnologia innovativa di cArtù®, è possibile utilizzare carte di tutte le grammature, colorate e persino materiali diversi accoppiati alla carta come l’alluminio, il feltro riciclato, i tessuti, e vari tipi di film. Questa varietà consente di ottenere effetti estetici, performance tecniche particolari e soluzioni di imballo “su misura”.

Inspiropack™ system

Il sistema crea il sottovuoto grazie all’utilizzo di un film plastico che fissa gli oggetti da imballare a un supporto realizzato in Mondaplen® o in cArtù®. Questi innovativi materiali ondulati agevolano la creazione del vuoto e, al contempo, proteggono efficacemente gli oggetti da urti e vibrazioni. Il film trasparente riscaldato aderisce perfettamente ai prodotti, bloccandoli e impedendone lo spostamento durante la movimentazione.

Pack Test Services

Grifal, presenterà all’interno dello stand i suoi servizi di testing del packaging che vengono realizzati grazie alla presenza, all’interno dell’azienda, di un Laboratorio Prove Accreditato ISTA, l’unico in Italia a essere certificato per l’esecuzione di 20 protocolli di prova, ovvero test di caduta, vibrazione, compressione e prove climatiche.