Grifal: creatività e innovazione a Pitti Bimbo

Dal 20 al 22 giugno, Grifal, azienda tecnologica italiana che da 50 anni opera nel mercato dell’imballaggio industriale e che progetta, produce e commercializza soluzioni d’imballo eco-compatibili con caratteristiche prestazionali di alto livello, sarà tra i protagonisti della manifestazione insieme a due partner d’eccellenza. Da un lato The Playful Living, un progetto di ricerca sulla qualità della vita negli spazi domestici e pubblici per bambini e famiglie. Dall’altro Style Piccoli, il bimestrale del gruppo editoriale RCS dedicato alle migliori proposte e alle tendenze del settore infanzia. Insieme, queste due realtà hanno progettato la zona relax della manifestazione, al piano inferiore del padiglione di Fortezza dal Basso, dove verrà ricreato uno spazio retail vivibile e confortevole aperto a tutti i visitatori che potranno assistere a talk e incontri tematici, ammirare complementi e strutture di design o semplicemente rilassarsi su comode sedute.

Grifal esporrà i propri prodotti realizzati in cArtù©, il cartone ondulato altamente resistente in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza di packaging in modo sostenibile: totalmente riciclabile, cArtù© è infatti in grado di sostituire la plastica e altri materiali chimici.

Il suo design unico e accattivante rende inoltre cArtù© un materiale adatto alla realizzazione di elementi di arredo o di allestimento come nel caso dei prodotti esposti in occasione di Pitti Bimbo: cestini per la raccolta differenziata, borsette/confezioni regalo, sgabelli contenitori, centrotavola e altri.

Grifal non si limiterà ad allestire The Playful Living & Style Piccoli con i propri prodotti, ma avrà un ruolo attivo nella diffusione dei valori del packaging ecosostenibile con due interventi: “Il packaging ecosostenibile in un contesto di economia circolare” tenuto da Giulia Gritti, Direttore Marketing di Grifal, il 20 giugno alle ore 14 e il 21 giugno alle ore 10,30, e “Il packaging come strumento di comunicazione” tenuto da Andrea Cornelli, Consigliere di Grifal ed esperto di comunicazione il 20 giugno alle ore 16 e il 21 giugno alle ore 14,30.

Grifal realizzerà inoltre un workshop sul packaging sostenibile per educare il pubblico alla necessità di sviluppare una maggiore attenzione ambientale in un settore così fondamentale per la logistica.

In questa iniziativa Grifal sarà affiancata da Buxkin, società olandese di cui l’azienda di Cologno al Serio ha recentemente acquistato il 15%. Buxkin produce elementi per l’isolamento acustico degli ambienti in materiali non convenzionali e sostenibili in gran parte realizzati in collaborazione con Grifal.