“#GREENDEAL: un’opportunità per la sostenibilità e la circolarità delle aziende di Federazione Carta Grafica”

Il prossimo 11 febbraio la Federazione Carta e Grafica terrà un secondo appuntamento informativo e formativo sui temi della Sostenibilità e dell’Economia Circolare (programma/invito per iscrizioni) focalizzato sulle opportunità del #greendeal per le imprese e gli operatori della filiera e utile per fare il punto sul Progetto di Federazione che sta coinvolgendo e coinvolgerà le aziende associate.

Introdurrà i lavori Girolamo Marchi, Presidente di Federazione Carta Grafica, che presenterà – in anteprima – “La politica di sostenibilità della Federazione”, una sorta di Manifesto/Carta dei Valori che riassume gli impegni in termini di politica ambientale sociale e di governance della Federazione Carta Grafica. La Federazione opera infatti per rendere raggiungibili e concrete le strategie della Commissione europea sulla neutralità climatica al 2050, nonché per agevolare il perseguimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) in coerenza con i propri valori e mission.

Proprio per accompagnare le aziende nel perseguimento di questi obiettivi nasce, nel 2020, il Progetto Sostenibilità, che ha l’obiettivo di dare a tutte le imprese della Federazione (Assocarta, Assografici, Acimga) gli strumenti per una rendicontazione ambientale, sociale ed economica che risponda agli standard internazionali e alle aspettative sia di clienti e fornitori sia della finanza privata e pubblica.

Interverranno: Valeria Fazio – Senior Manager BDO Italia, Divisione Sustainable innovation – sulle novità del contesto europeo in termini di regolamentazione e obiettivi di decarbonizzazione; Mara Cossu – ricercatrice capo settore sviluppo sostenibile del Ministero Ambiente – traccerà sulle linee portanti della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e gli impegni necessari al raggiungimento degli SDGs; .Arianna Lovera – Senior Programme Officer del Forum Finanza Sostenibile – che illustrerà alle aziende gli strumenti finanziari – già disponibili sul mercato – per la sostenibilità dell’impresa, ricordando la rilevanza dei criteri Envirornment, Social and Governace (ESG) per il settore finanziario.

Elisabetta Bottazzoli – Project Manager Federazione Carta Grafica – farà infine il punto sullo stato di avanzamento del Progetto Sostenibilità ed Economia Circolare destinato a tutte per le aziende associate.

L’evento, organizzato con il sostegno di UniSalute e in collaborazione di BDO e Forum per la Finanza Sostenibile, sarà moderato dal Direttore di Federazione Carta Grafica, Andrea Briganti.