Graphicscalve va oltre la stampa con l’acquisto di una Scodix Ultra 2 Pro Foil

“Diversificare per affiancare alla stampa servizi che siano in grado di supportare tutte le richieste dei nostri clienti”: Ezio e Walter Ferrari, fondatori di Graphicscalve, spiegano così la decisione di acquistare una Scodix Ultra 2 Pro Foil, inserendo la nobilitazione digitale degli stampati nell’offerta aziendale.

Fondata più di 40 anni fa come piccola tipografia artigiana, Graphicscalve si è trasformata oggi in un’importante industria grafica: non solo ha raddoppiato la propria sede in provincia di Bergamo aprendo uno stabilimento in Costa di Mezzate, ha anche ampliato l’offerta affiancando alla stampa offset e roto-offset nuovi servizi legati al mondo della stampa transazionale e direct mailing.

“Siamo un’azienda di servizi innovativa e attenta al cambiamento, ma sempre con lo stesso punto di forza: un’autentica passione per la stampa”, affermano i due fratelli, che guidano l’azienda assieme ai figli Alessandra, Silvia, Antonio e Giovanni. “L’evoluzione delle tecnologie digitali ci ha portato a investire notevoli risorse nella stampa digitale, con l’obiettivo di soddisfare i mercati a 360°: per questo abbiamo scelto Scodix, consigliati dal Sig. Alessandro Seghezzi di Heidelberg Italia.”

Scodix Ultra 2 Pro Foil nobilita stampati sia offset che digitali fino al formato 545 x 788 mm, lavorando con supporti con grammatura da 135 a 675 g e spessore fino a 700 micron a una velocità di 1.250 fogli all’ora. Il sistema Scodix consente di variare la densità del polimero dall’1 al 100% in un’unica passata, aggiungendo profondità e consistenza a immagini e testo fino a 250 micron, con ben 9 diverse applicazioni speciali che vanno dallo Scodix SenseTM allo Scodix FoilTM. Può utilizzare fino a quattro foil simultaneamente senza sprechi grazie all’efficiente sistema di recupero del foil, con la possibilità di nobilitare ulteriormente lo stampato con la tecnologia “foil su foil” o “polimero su foil”.

“Siamo veramente orgogliosi”, afferma Rinaldo Mattera, Business Driver Digital & Scodix di Heidelberg Italia, “che Graphicscalve ci abbia rinnovato la fiducia aggiungendo una Scodix Ultra 2 Pro Foil alla Speedmaster XL 106-10 PLX appena finita di installare.”