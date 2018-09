Grande serata di gala a favore del “Future of Flexo”

OMET, Durst e altri 21 membri del settore flexo hanno organizzato il “Join the Network Gala” per mercoledì 26 settembre a Rosemont (IL): un evento indimenticabile e un’occasione per incontrarsi, discutere di tecnologia, sostenere la formazione dei giovani nella stampa flexo e perfino guidare una Ferrari.

“Future of Flexo”, progetto che sostiene la formazione e l’innovazione nel campo della flessografia, tocca l’apice con un vero e proprio evento di gala, organizzato per mercoledì 26 settembre alla fine della seconda giornata di Labelexpo Americas. Gli ospiti sono invitati al Rosemont Theatre, situato sulla North River Road, a partire dalle 17:30 CST per incontrarsi, conoscersi e fare network con i maggiori esponenti imprenditoriali del settore, in occasione di una serata progettata per essere memorabile.

“Il Gala 2018 non è solo un evento per celebrare il successo dell’iniziativa che abbiamo avviato per sostenere la formazione dei giovani nel settore della flessografia, ma coinvolge direttamente i destinatari delle generose donazioni raccolte. Parlo dei giovani che specializzano i loro studi in questo campo. I contributi raccolti e i proventi della lotteria organizzata in occasione del Gala andranno a beneficio diretto degli studenti sostenuti dalla Future of Flexo”, sottolinea Claudio Semenza, presidente della Future of Flexo.

Il Gala, che prevede una cena “business casual”, una lotteria, musica dal vivo e l’opportunità di testare una Ferrari, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la Future of Flexo, un consorzio filantropico che concede borse di studio a studenti universitari che si specializzano nel campo della flessografia. E’ un impegno a lungo termine, finalizzato a garantire lo sviluppo e l’innovazione del settore della stampa flessografica, attraverso percorsi di carriera e progetti di tutoraggio.

Il Gala, organizzato in occasione di Labelexpo Americas 2018, la fiera più importante per il mercato delle etichette, sarà anche un modo per evidenziare la necessità di formazione adeguata dei nuovi professionisti. “Oggi l’invecchiamento delle competenze è sempre più veloce: è fondamentale un impegno collettivo per crescere e guidare i giovani, creare consapevolezza attorno alle esigenze del settore e sviluppare una rete di professionisti qualificati per il futuro”, ha detto Semenza .

Il Join the Network Gala è un evento esclusivo e ad inviti, riservato ai dirigenti, decision maker aziendali e influencer del mercato della stampa di tutto il mondo, che avranno occasione di conoscersi e contribuire al futuro della stampa flexo attraverso questo network.

Chi fosse interessato a partecipare, è pregato di contattare il riferimento locale della rete per la richiesta.