Grande interesse nella settimana dedicata all’innovazione: per Heidelberg bilancio positivo

“Il feedback che abbiamo ricevuto finora dai partecipanti e dai nostri partner è stato davvero travolgente”, dice Ludwig Allgoewer, responsabile vendite e marketing globali di Heidelberg. “I partecipanti hanno apprezzato formato e contenuti presentati”. Perfetta per i partecipanti la combinazione di brevi video prodotti professionalmente e conferenze sull’innovazione con l’opzione di successive chat live nel corso delle quali il contenuto presentato poteva essere approfondito in modo più dettagliato con circa 300 esperti di Heidelberg da tutto il mondo. “Di conseguenza, Heidelberg ha raccolto un buon numero di contatti con clienti specializzati, in misura simile a ciò che accade durante una fiera internazionale”, ha continuato Allgoewer. “Siamo fiduciosi che le numerose discussioni con i clienti genereranno contratti commerciali nel prossimo futuro”.

Flusso di produzione completo

Al centro di tutte le presentazioni c’era l’ottimizzazione dell’intero processo nella stampa offset e digitale, che si basa sulla tecnologia Push to Stop con tutte le sue sfaccettature, inclusa l’ottimizzazione automatica delle sequenze di lavoro e la stampa con navigazione, con una grande facilità d’uso per gli operatori grazie a interfacce utente di facile comprensione, il tutto combinato con “intelligenza integrata”, che consente operazioni altamente produttive con meno personale ma più qualificato. Heidelberg ha inoltre fornito informazioni sul flusso di lavoro Prinect, sui materiali di consumo e le modalità del contratto Push to Stop. Per dimostrare come queste soluzioni sono le risposte alle esigenze più urgenti dei clienti nei rispettivi segmenti di mercato.

“La priorità non è semplicemente di raggiungere la massima velocità di stampa possibile, ma miriamo a rendere l’intero processo il più efficiente possibile. L’aumento della produttività offre maggiore capacità di guadagno per le tipografie industriali. La digitalizzazione è la chiave di tutto, ed è esattamente ciò che abbiamo dimostrato durante questa settimana dedicata all’Innovazione”, afferma Rainer Hundsdörfer, CEO di Heidelberg. “La risposta all’evento sottolinea come sia possibile utilizzare i formati digitali per contattare con successo i clienti e renderli partecipi ed entusiasti delle innovazioni, anche nel bel mezzo di una pandemia globale”.