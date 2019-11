“Gommatura – Parliamone”, seminario formativo congiunto Serviform – CITO Italia

Lo scorso venerdì 15 novembre 2019 si è svolto a Caravaggio, nello spazio NEXT, un seminario formativo dedicato ai fustellifici italiani organizzato da Serviform e CITO Italia con l’obiettivo di implementare la qualità e la produttività della fustella italiana.

Alla presenza di oltre 40 fustellifici e un centinaio di addetti tra manager e operatori, e dopo il benvenuto di Angelo Cantini, amministratore delegato di Serviform, si è discusso dei criteri per una corretta scelta del materiale di espulsione ad alte prestazioni sia per fustelle rotative sia per fustelle piane. Relatori sono stati i vertici aziendali di CITO Group, nelle persone di Melissa Monster, direttrice di PolyMX, una società del gruppo e Jürgen Mariën, CEO di CITO Group.

L’ABC dell’applicazione del materiale di espulsione in fustella è stato illustrato da Dominique Nicolo, istruttore di BOBST.

Mauro Tomelleri, direttore commerciale di Proform ha invece presentato Rubba, la macchina Serviform® dedicata al taglio delle gomme.

La giornata si è chiusa con i ringraziamenti di Armando Caimi, amministratore delegato di CITO Italia che, ha ribadito l’importanza della formazione per un settore come la fustellatura.

Nel numero di Converter&Cartotecnica gennaio/febbraio 2020 pubblicheremo un approfondimento su questo evento