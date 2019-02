GOEBEL IMS si espande: nuova filiale in India

GOEBEL IMS ha annunciato l’apertura di una nuova filiale in Vadodara, Gujarat/India. Negli ultimi anni il brand GOEBEL IMS ha registrato un aumento degli ordini a livello internazionale in tutti i settori, una quota significativa di essi provenienti dal mercato Indiano. Con questa nuova filiale GOEBEL IMS rafforza la strategia di crescita del Gruppo, potendo così servire al meglio il mercato locale.

La nuova filiale sarà guidata da Sunil Prabhakar Ghanekar, che vanta un’esperienza di oltre 35 anni nel settore. La sua eccezionale competenza tecnica unita alla conoscenza del mercato dell’imballaggio flessibile porta un grande valore aggiunto all’azienda. Ghanekar e il suo team tecnico e commerciale opereranno dal loro nuovo ufficio in Vadodara nello Stato di Gujarat.

“Siamo molto contenti di fissare questa nuova pietra miliare nel mercato Indiano insieme con il nostro apprezzato team commerciale e tecnico. Ghanekar ha le competenze per rappresentare le nostre innovazioni, le nostre soluzioni personalizzate e i nostri servizi di alta qualità. Non vediamo l’ora di espandere ulteriormente, insieme a lui, la nostra presenza nel mercato”, afferma Daniele Vaglietti, Managing Director Commerciale e Marketing di GOEBEL IMS, brand del Gruppo IMS TECHNOLOGIES.