Gli inchiostri per la sicurezza alimentare Koenig & Bauer Durst ottengono la certificazione ECOLOGO

Koenig & Bauer Durst ha ottenuto la certificazione UL ECOLOGO® relativa alla sicurezza alimentare per i suoi inchiostri da stampa a base acqua.

Le linee di prodotti Durst WT Food SP e Durst WT Food MP soddisfano rigorosi criteri di prestazione ambientale basati sul ciclo di vita definiti nel rigoroso standard ECOLOGO di UL (2801 – Standard 2012 per la sostenibilità degli inchiostri da stampa). Gli inchiostri nero, ciano, ciano chiaro, magenta, magenta chiaro e giallo sono stati tutti valutati e non includono componenti pericolosi definiti dallo standard ECOLOGO.

I prodotti hanno ottenuto la certificazione UL ECOLOGO in seguito alla valutazione di molteplici criteri durante la vita di un prodotto, tra cui l’uso di energia, lo smaltimento dei rifiuti e la riduzione delle sostanze tossiche. Utilizzando la tecnologia proprietaria dei pigmenti a base acqua, gli inchiostri sono progettati con tecnologie di base per sistemi di stampa automatizzati, produttivi e sicuri per gli alimenti.

Gli inchiostri sono utilizzati sulla nuova Delta SPC Flexline Automatic 130 di Koenig & Bauer Durst. L’inchiostro WT Food SP è stato progettato per processi di stampa veloci su materiali ondulati e viene utilizzato per la linea di stampa single-pass, mentre la linea WT Food MP viene utilizzata nella stampa a più passaggi.

“Siamo sempre stati concentrati sull’offerta di soluzioni sicure e sostenibili per i nostri clienti, in particolare perché la sicurezza alimentare, la sostenibilità e il confezionamento sono argomenti importanti per converter e brand owner. I nostri inchiostri a base acqua garantiscono la conformità alla sicurezza alimentare per gli imballaggi primari.

La certificazione ECOLOGO fornisce la verifica di terze parti che i nostri prodotti sono fabbricati in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale”, commenta Robert Stabler, amministratore delegato, Koenig & Bauer Durst.

“Ottenendo la certificazione ECOLOGO, Koenig & Bauer Durst ha dimostrato il suo impegno per arrivare a un modo più sostenibile di gestire un’attività di stampa. In questo modo si sottolinea la leadership del settore”, ha concluso Alberto Uggetti, vicepresidente e direttore generale della divisione ambiente e sostenibilità di UL.