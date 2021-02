Gli incentivi e i finanziamenti agevolati 2021 per le aziende che investono in Digitalizzazione: un webinar di Sirio per coglierne le opportunità

Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati sono strumenti fondamentali per la digitalizzazione e la modernizzazione delle imprese del tessuto italiano. La buona notizia è che nel 2021 sono numerose le misure messe a punto per aiutare le aziende a dotarsi dei migliori strumenti tecnologici usufruendo di liquidità esterne.

Per tutte le imprese che hanno in previsione investimenti in ambito di Digitalizzazione e Transizione 4.0, come l’introduzione di soluzioni software per l’ottimizzazione della produzione, per il collegamento con le macchine e per la logistica, è importante approfondire queste opportunità per innovare risparmiando.

Il 25 febbraio Sirio informatica e sistemi organizza un webinar utile a conoscere gli incentivi del 2021, tra cui spiccano il Credito d’Imposta per Beni strumentali, Ricerca & Sviluppo e Formazione 4.0, oltre ai Bandi INAIL e Invitalia e alle forme agevolative messe in campo su base regionale.

Sirio, con un’esperienza trentennale nelle soluzioni software per il settore Carta e Packaging, si propone come partner e interlocutore unico nel processo di Innovazione 4.0 – “Abbiamo deciso di aiutare le aziende nell’identificazione e realizzazione del progetto di innovativo migliore, fornendo anche i servizi per renderlo agevolato grazie a uno studio di fattibilità gratuito”, commenta Massimo Lucenti, BU Manager Software Solutions for the Paper and Converting industry.

