Gli auguri del Presidente di Atif Marco Gambardella

Eletto lo scorso mese di luglio alla Presidenza di Atif, Marco Gambardella è il più giovane Presidente della storia dell’associazione tecnica per la flessografia, che si accinge a chiudere un anno straordinario sotto tutti i punti di vista. Marco ha voluto affidare a noi di Converter il suo personale augurio, rivolto a tutto il settore printing e converting, chiamato nel prossimo anno a nuove e avvincenti sfide.

“Ci apprestiamo alla conclusione di un anno che ci ha visto come paese Italia e come associazione tecnica della flessografia affrontare grandi sfide. Come ogni anno che volge al termine è arrivato il momento di tracciare bilanci e progetti per il nuovo anno che è alle porte. Approfitto per rivolgere il mio augurio a tutti gli associati e non, ma soprattutto a tutti gli addetti di questo mondo flessografico che ogni giorno lavorano al fine di rendere il mondo della stampa di packaging sempre più rispettoso dell’ambiente e degno di eccellenza nel mondo.

Sereno Natale a voi e ai vostri cari”

Marco Gambardella