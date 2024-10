Giflex: Con il flessibile si può…anche nello spazio!

Dal Convegno Giflex di Torino, capitale della Cultura d’Impresa, che si è tenuto lo scorso 25 ottobre viene rafforzato il messaggio di fiducia al mercato: “Con il flessibile si può!” – Slogan questo che offre una sponda a diverse sfide, anche complesse, che possono trovare nelle soluzioni di imballaggio flessibile un prezioso alleato contro lo spreco alimentare, la riduzione degli imballi immessi al consumo, la riciclabilità e la sostenibilità a 360°.

Addirittura, come proposto nel corso della giornata da Erik Ciravegna, ricercatore Advanced Design Unit Università di Bologna, insieme a Marco Scatto Scienziato Macromolecolare, l’imballaggio flessibile è stato protagonista assoluto in recenti missioni spaziali con packaging innovativi per le applicazioni Outfood e Aerospace di Sudalimenta.

Si tratta di una busta flessibile capace di conservare il cibo a lungo senza alterarne colori, fragranza e gusto. In un ambiente estremo come lo spazio, poter contare per l’astronauta di una cena made in Italy aiuta a farli sentire più a casa. I vari Nespoli, Palmitano, Cristoforetti hanno avuto così dei menù customizzati in base alle loro provenienze geografiche.

Dopo i saluti di rito da parte di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che in un messaggio fatto pervenire a Giflex ha sottolineato il grande lavoro portato avanti in questi anni dalla filiera degli imballaggi, specialmente per l’impegno dimostrato nel cercare un dialogo con tutte le imprese e i distributori del settore, Marco Gay, Presidente Unione Industriali Torino, ha posto l’accento sulla capacità di Giflex di coinvolgere il mercato: “Le novità in materia di normativa europea, le nuove tecnologie, il tema dell’educazione diffusa alla sostenibilità sono oggetto di confronto qui ed oggi, ma sono tematiche di fondamentale importanza per tutte le nostre imprese, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza. Lavorare insieme, con impegno, a obiettivi comuni è l’unica strada per restare competitivi e crescere, nella consapevolezza che l’innovazione si sviluppa dall’incontro tra culture e dallo scambio di esperienze”.

Grande la commozione in sala nel ricordo di Jonathan Giubilato di BOBST tragicamente scomparso la scorsa estate, sottolineato da un lungo e caloroso applauso da parte del pubblico presente.

Alberto Palaveri, Presidente di Giflex ha illustrato i dati sull’andamento del settore con uno sguardo alle future linee strategiche dell’associazione. L’industria del flessibile registra un’occupazione in Italia di oltre 12.000 addetti, una produzione intorno alle 450.000 tonnellate e un fatturato che supera i 4,5 miliardi di euro.

Palaveri ha inoltre ricordato la recente conferenza stampa di Roma dove sono state presentate le Linee Guida LCA insieme ai parlamentari delle Commissioni interessate a legiferare in materia, un sogno diventato realtà, che ora mette nelle mani delle aziende uno strumento utile nel raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale dei packaging immessi al consumo.

Andrea Cassinari Coordinatore dei Comitati Scientifici Giflex e Paola Riccardi di Packaging Consultant SRC Ingegneria sono poi entrati nel dettaglio delle Linee Guida, la cui efficacia ed effettiva applicazione, dovrà essere verificata fra un anno, come richiesto anche da Maria Chiara Gadda vicepresidente Commissione Agricoltura, promotrice della conferenza nella sala stampa della Camera dei Deputati dello scorso 15 ottobre.

Carlo Stagnaro, Direttore ricerche e studi Istituto Bruno Leoni, ha invece proposto un intervento di carattere economico-politico generale e un focus sul futuro dell’Europa, mentre Christian Centonze, Western Europe Senior Sales Consultant e Mara Galbiati, Team Lead I-Solution – GfK NIQ Company hanno offerto spunti utili alla comprensione di una realtà di consumo, quella italiana, sempre più complessa e sospesa tra presente e futuro, dove però appare chiaro che i brand owner comunicano a un target, quello delle famiglie ricche con figli che purtroppo sembra essere un panel di consumatori inesistente, quando invece ad avere disponibilità economiche migliori sono le persone anziane e per lo più sole, e questo cambiamento deve essere preso in considerazione dalle aziende.

Di Intelligenza Artificiale e di come questo strumento possa essere utile alle imprese hanno parlato Marco Di Dio Roccazzella, General Manager JAKALA e Vittorio di Tomaso, Managing Director MAIZE a JAKALA company e Presidente Digital Technologies Unione Industriali Torino.

Nel pomeriggio Elisabetta Bottazzoli, Responsabile Sostenibilità Federazione Carta e Grafica, ha illustrato il progetto di studio per il Bilancio settoriale di sostenibilità Giflex, mentre Francesca Siciliano Stevens, Segretario Generale EUROPEN ha fatto il punto sulle attività in UE.

Non poteva mancare, come da tradizione per Giflex la tavola rotonda dal titolo “Riduzione dell’immesso al consumo: l’imballaggio flessibile come alleato”, moderata da Alberto Palaveri, e con il contributo di Alberto Mattesco, Capo della Segreteria del Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica On. Vannia Gava; Silvia Fregolent, Componente Commissione Ambiente e Industria del Senato della Repubblica, Laura Brambilla, responsabile Comuni Ricicloni, Legambiente.

Spazio infine agli interventi di carattere tecnologico a cura degli sponsor Windmöller & Hölscher e I&C – GAMA Group.

Fabio Gonzatto, Area Sales & Marketing Manager Italia – Macchine da Stampa di W&H ha presentato la relazione dal titolo “Soluzioni Innovative per un futuro più “leggero”, mentre Sante Conselvan, Managing Director di I&C – GAMA Group, in collaborazione con SisTrade, ha presentato i vantaggi offerti dalla tecnologia, dall’automazione e dal processo evolutivo industriale, con particolare attenzione all’impatto ambientale, in una tavola rotonda moderata dal Segretario Giflex Italo Vailati.

Temi di grande attualità e di interesse per l’industria quelli proposti da Giflex, in un format sicuramente intenso ma molto seguito fino alla fine da oltre 200 fra imprenditori e operatori del settore che hanno apprezzato i contenuti del convegno.