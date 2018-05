Giflex a Ipack-Ima 2018: due convegni sul packaging flessibile

L’associazione Giflex sarà protagonista a Ipack-Ima 2018 con due convegni tecnici dedicati all’imballaggio flessibile.

Il primo è previsto per martedì 29 maggio alle ore 14 nella Sala Gutenberg del Padiglione 20 ed è intitolato: “Oli minerali e imballaggi flessibili per alimenti – La caratterizzazione scientifica di Giflex”

Ad aprire i lavori sarà il Presidente di Giflex Michele Guala, cui faranno seguito:

– Il contributo dei Laboratori (D. Rigoldi-CSI, E. Nieddu-Mérieux NutriSciences Italia, R. Ronzoni-Neotron);

– Lo studio Giflex – risultati e protocollo d’analisi (Andrea Cassinari, coordinatore Comitato Tecnico Giflex);

– Discussione finale.

Il secondo appuntamento è previsto per il 31 maggio alle ore 14, sempre nella Sala Gutenberg del Padiglione 20, dal titolo “Giflex, 100% flessibile, 0% discarica” con il seguente programma:

– Il punto di vista di Giflex (A. Palaveri, Vice Presidente Giflex);

– Plastic Strategy, una visione obiettiva (Dario Dainelli, EuPC);

– The CEFLEX Project: a full value chain collaboration to make flexible packaging more “circular”. (Dana Mosora, Ceflex);

– Il ruolo del packaging nella lotta al “Food Waste” (Comitato Sostenibilità/Marketing);

– Discussione finale.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli operatori del settore