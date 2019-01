Gifasp collabora alla “Giornata di Raccolta del Farmaco”

Sabato 9 febbraio 2019 si svolgerà la “Giornata di Raccolta del Farmaco” in più di 4.500 farmacie in tutta Italia, per farmaci da automedicazione che verranno distribuiti successivamente a oltre 1.700 enti assistenziali attenti alle persone che vivono in stato di povertà. GIFASP collabora attivamente nella comunicazione di questo appuntamento legandolo anche al corretto smaltimento delle confezioni

Ricordiamo qualche numero: nell’edizione 2018 della “Giornata di Raccolta del Farmaco” sono stati raccolti più di 376.000 farmaci con il supporto di più di 18.000 volontari e 4.175 farmacie: questa raccolta ha aiutato, nelle proprie cure, più di 535.000 persone. E’ importante ricordare come questo tipo di azioni siano riuscite lo scorso anno a coprire solamente una parte del fabbisogno di medicinali richiesti, cioè il 38%; per questo GIFASP, il Gruppo Italiano Fabbricanti Astucci e Scatole Pieghevoli, si associa all’invito alla mobilitazione che coinvolge donatori sia privati che aziendali, farmacie e volontari.

Per avere maggiori informazioni sulla “Giornata di Raccolta del Farmaco” e sul Rapporto sulla Povertà Sanitaria realizzato da Banco Farmaceutico grazie al proprio organo scientifico, andare a questo link: https://www.bancofarmaceutico.org/.

L’impegno sociale da parte di GIFASP negli anni 2014-2019

2015-2018. Sono stati cinque gli anni di forte impegno di GIFASP schierati su più fronti: “Cultura della protezione e della sostenibilità”, il concept “tutte le misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto” e, per estensione, “tutti i momenti importanti da proteggere nel sociale”; un tessuto di incontri e iniziative che hanno seguito un fil rouge iniziato nel 2014. Qui di seguito la sintesi dei maggiori eventi organizzati da GIFASP.

#NonsprecoProteggo – Milano Food City 2018”, evento al Cinema Anteo; Premiazione Gifasp “140 caratteri o un’immagine 2017”, un riconoscimento a giovani studenti nel #famedivero Milano Food City 2017; “Proteggere e conservare migliora la vita”, febbraio 2017. Per la “Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare”, un nuovo focus sul laboratorio per ragazzi “schiscetta”; “Packlick, concorso fotografico – Memorial Giuseppe Meana”, primavera 2016, per sensibilizzare i giovani verso il “packaging e la sostenibilità”; “Scrivi i tuoi momenti importanti da proteggere”, gennaio 2016, un’inchiesta sul rapporto tra i bambini e gli alimenti; “Incontro a Merenda – Dal buon cibo al cibo giusto”, 5 ottobre 2015: riflessione su cibo e sostenibilità, teatro e musica all’Expogate di Milano; “Facciamo luce sul ruolo del packaging nella lotta agli sprechi alimentari”, 18 settembre 2015, convegno all’interno di Expo Milano 2015; “Good design, food design”, giugno 2015, la “cultura del design” coniugata con la “cultura della protezione del cibo”; “Schiscetta Box”, un laboratorio al MUBA per monitorare l’immaginario dei bambini; meeting e condivisioni interne sulla “Cultura della protezione e della sostenibilità”, autunno 2014.

Questo invito a donare medicinali per la “Giornata di Raccolta del Farmaco” durante l’intero sabato 9 febbraio 2019 è un ennesimo, piccolo tassello in un’ottica di impegno delle aziende e delle associazioni verso i temi sociali.

Emilio Albertini, Presidente GIFASP, si è così espresso a nome dell’Associazione: “le aziende saranno chiamate sempre di più ad interagire in profondità con il tessuto sociale e dare un proprio contributo diretto al progresso. Stiamo perciò collaborando alla diffusione del messaggio della ‘Giornata di Raccolta del Farmaco’ di sabato 9 febbraio 2019 perché la consideriamo un’iniziativa di grande valore sociale”.