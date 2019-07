La nuova vaschetta nasce dalla collaborazione tra Ghelfi Ondulati e Biopap, azienda leader di settore nella produzione di vaschette biodegradabili e compostabili. Una nuova famiglia di prodotti per il settore ortofrutticolo che mette al centro la sostenibilità e l’economia circolare.

Il contenitore utilizza la più avanzata tecnologia di stampa ink-jet con inchiostri all’acqua per comunicare con gli utilizzatori in modo 4.0, fornendo un’esperienza di consumo senza paragoni.

Ottenuto da risorse rinnovabili, trasforma l’idea stessa di imballo in un nuovo paradigma: non solo protezione del prodotto ma utilizzo virtuoso e creativo in cucina. Funzionale, ecologico, comunicativo circolare ideato e prodotto in Italia da filiera totalmente europea che pensa al futuro e alla sostenibilità.

“Questa volta ci siamo dati una sfida veramente grande: migliorare il mondo! Dopo un anno di lavoro, siamo orgogliosi di introdurre sul mercato la prima vaschetta per la frutta completamente compostabile”- commenta Giuseppe Ghelfi, sales manager di Ghelfi Ondulati Spa – “I nostri clienti e i consumatori, sono sempre più attenti alle tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente. Un ringraziamento particolare va a Biopap, Consorzio Melinda SCA e Claudio Mazzini di Coop Italia che, un anno fa, ci ha lanciato la sfida.

Le nuove vaschette sono compostabili grazie alla loro degradazione naturale o industriale, e si trasformano in compost utile per il terreno, anche grazie al fatto che non vi sono colle utilizzate per la produzione di questo imballo. Inoltre la flessibilità del materiale di questa vaschetta permette di contenere frutti di diverse dimensioni e infine può essere utilizzata anche sia nel microonde che nel forno tradizionale per riscaldare tutti i tipi di cibi. La stampabilità della vaschetta permette una maggiore interazione con il consumatore, anche grazie all’inserimento di codici QR che permettono di accedere a ulteriori informazioni relative al produttore.