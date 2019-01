GAMA International riceve in Brasile il premio per la qualità

Per il terzo anno consecutivo, GAMA International riceve il “Premio Qualidade Flexo Prof. Sergio Vay”. Il riconoscimento è andato a GAMA per il suo impegno nello sviluppo di nuovi prodotti di qualità per la gestione degli inchiostri e a Coras do Brasil, partner commerciale di GAMA International per il mercato brasiliano, per la sua dinamica attività di commercializzazione. I nuovi prodotti che hanno fatto meritare a GAMA il premio riguardano i viscosimetri G31 per gli inchiostri a base acqua per il mercato del cartone ondulato e G32 per le vernici e lacche a base acqua.

Il premio, consegnato durante una cerimonia svoltasi il 9/11/2018, rappresenta un riconoscimento importante per l’industria packaging del Brasile, il cui concorso è organizzato da ABFLEXO (Associazione Tecnica Brasiliana della Flessografia).