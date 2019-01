GAMA International amplia il portafoglio dei viscosimetri

Due nuovi sistemi sono entrati a far parte della portfolio dei prodotti GAMA per il controllo di qualità di inchiostri e adesivi.

Si tratta del G31, un sistema di controllo del pH, temperatura e viscosità degli inchiostri a base acqua per il mercato del cartone ondulato e il G32 per in controllo e correzione per gli adesivi, le vernici e lacche a base acqua.

La caratteristica principale, che è presente in questi prodotti come in tutti i sistemi GAMA, è quella di garantire in automatico la corretta qualità dell’inchiostro durante la fase di stampa rotocalco o flessografica per ottenere un elevata qualità dello stampato a qualsiasi velocità della macchina da stampa.

I nuovi prodotti sono stati presentati lo scorso dicembre a San Paolo, Brasile, durante un seminario organizzato da GAMA International attraverso il proprio distributore Coras do Brasil in collaborazione con K&B-Flexotecnica.