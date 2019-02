GAMA ha donato all’Università Clemson un sistema di controllo della viscosità degli inchiostri

GAMA e Pamarco si sono alleate per installare un sistema GAMA G31 di controllo di viscosità, pH e temperatura degli inchiostri e delle vernici donato all’Università Clemson. La donazione ha un valore di oltre 50.000 $ a cui si aggiungeranno gli strumenti utili per le attività di formazione.

Ward Walsh, GAMA Americas, ha commentato: “Come costruttori di tecnologia innovativa forniamo strumenti per aumentare la qualità di stampa e ci impegneremo a collaborare con la Clemson University per formare i tecnici delle prossime generazioni.” Da diversi anni Pamarco, distributore di GAMA International in Nord America, sostiene l’Università nella ricerca, nella sperimentazione e nello studio delle varie tecnologie di stampa.