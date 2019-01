GAMA Group consolida la sua presenza in Nord America

Il 2018 è stato un anno di grande successo per l’espansione di GAMA in Nord America grazie all’accordo di distribuzione con Pamarco che, in base all’accordo, promuove le soluzioni GAMA in Canada, Stati Uniti e Messico.

Pamarco ha iniziato ad operare sin dall’inizio dell’anno, realizzando numerose installazioni e ponendo le basi per poter incrementare nel 2019 la presenza dei sistemi di controllo degli inchiostri (G26/G29/G30) in un mercato del packaging (flessibile, label e cartone ondulato) molto attivo e di grandi numeri.

Sante Conselvan, Gama International e Ward Walsh, Gama Americas, hanno espresso grande soddisfazione e si sono congratulati con il Presidente della Pamarco John Burgess e con il Direttore John Rastetter, per gli ottimi risultati conseguiti.