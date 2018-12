GALUP: Max Ferrigno firma i packaging dei panettoni Pop Art presso Eataly Lingotto (Torino)

Venerdì 14 dicembre, dalle 17,00 alle 20,00, il celebre illustratore popsurrealista Max Ferrigno sarà da Eataly Lingotto a Torino (Via Nizza, 230) presso il temporary corner natalizio di Galup per firmare i packaging dei panettoni della Linea Pop Art da lui realizzati.

A chi acquisterà un panettone della Linea by Max Ferrigno, l’artista autograferà l’incarto; a chi invece acquisterà due o più panettoni Pop Art, Ferrigno regalerà un poster da collezione autografato.

La collaborazione tra l’artista piemontese, nato a Casale Monferrato, e l’azienda dolciaria di Pinerolo nasce nel 2016 grazie ad Art For Excellence, rassegna artistica torinese che prevede l’abbinamento di un’impresa d’eccellenza e di un artista di fama mondiale.

Tre sono state fino ad ora le opere in acrilico su tela realizzate da Max Ferrigno per Galup nell’ambito di Art For Excellence: “I like it!!” del 2016, “Cristina’s Portrait” del 2017 e “Giudychan” del 2018.

La collaborazione si è poi evoluta nella realizzazione della Linea di panettoni Pop Art by Max Ferrigno, gamma di punta della collezione Galup per questo Natale 2018: quattro opere d’arte dell’artista – tra cui proprio “I like it!!” e “Cristina’s Portrait” – sono diventate l’incarto di quattro panettoni; quattro ritratti poster da collezionare, un’idea

originale in stile manga per raccontare, con linguaggio contemporaneo, un grande classico del Natale. La Linea Pop Art è disponibile in quattro referenze: Gran Galup Classico; Gran Galup Gocce Cioccolato; Pandoro Gocce di Cioccolato; Gran Galup Paradiso.

Ispirandosi allo stile giapponese, Max Ferrigno ama dipingere con stile popsurrealista personaggi dei cartoni animati, le merendine e i giochi di una generazione, che diventano protagonisti in un tripudio di colori intensi e dissonanti. Ciò che colpisce è il linguaggio, che sembra destinato ai bambini ma che in realtà è rivolto agli adulti, e la forza espressiva delle sue tele, da cui trapelano emozioni, stati d’animo, profumi e sapori.