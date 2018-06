Gallus amplia la gamma di prodotti per il mercato in crescita delle etichette digitali: un nuovo sistema digitale per etichette sarà presentato ai Gallus Innovation Days 2018.

Il terzo Gallus Innovation Days avrà luogo dal 26 al 28 giugno presso la sede di Gallus a San Gallo, in Svizzera

Per la terza volta consecutiva, Gallus è felice di ospitare i Gallus Innovation Days, dal 26 al 28 giugno nella sede di Gallus a San Gallo, per il quale sono previsti oltre 1000 visitatori.

Durante i Gallus Innovation Days 2018, gli esperti di Gallus e Heidelberg dimostreranno come la digitalizzazione cambierà il settore delle etichette e come Gallus e Heidelberg possono supportare i loro clienti nel dominare questo cambiamento. Per questo, Gallus presenta molte novità, e lo slogan di quest’anno sarà “soluzioni per campioni di stampa”.

Iniziare a stampare in digitale con facilità

Un nuovo sistema di stampa digitale per etichette, Gallus Smartfire, sta per debuttare quest’anno, ed è particolarmente convincente grazie alla facilità d’uso. Questa macchina da stampa per etichette è progettata per le brevi tirature che si susseguono rapidamente e rappresenta inoltre una soluzione economica per qualsiasi stampatore di etichette che è interessato a iniziare a stampare etichette in digitale.

Innovazioni nella stampa digitale e convenzionale di etichette

Durante le dimostrazioni dal vivo nel nuovo centro dedicato alle etichette Print Media Center, saranno presentate le novità Gallus per la stampa digitale e convenzionale. Vedremo la Gallus Labelfire, che è stata recentemente dotata di un’unità serigrafica completamente integrata. In questo modo è possibile stampare il bianco opaco in serigrafia anche su supporti trasparenti e garantisce lo standard di qualità per questo sistema di stampa digitale per etichette. Le tradizionali macchine per etichette Gallus presentano inoltre caratteristiche aggiuntive: per la prima volta, la nuova Gallus Labelmaster Advanced avrà un controllo automatico del registro trasversale e longitudinale. Gallus RCS 430 è dotata di unità di sovrastampa flying e essiccazione rapida dell’inchiostro UV grazie a un acceleratore UV e Gallus ECS 340 è dotata di dispositivo di passaggio da una bobina all’altra per la produzione di etichette multistrato. Inoltre, il reparto di serigrafia Gallus presenterà l’intero processo di produzione di una lastra Screeny A-Line, dall’esposizione del retino con il nuovo sistema di esposizione UV-LED Phoenix di Heidelberg, allo sviluppo con un nuovo sistema di lavaggio automatico e di asciugatura di Gallus Screeny per l’assemblaggio finale della lastra serigrafica pronta per la stampa.

Heidelberg presenterà delle novità ai Gallus Innovation Days: oggetti tridimensionali saranno stampati e personalizzati sulla Omnifire 250. Inoltre, Heidelberg si propone al settore della stampa in-mould con il fustellatore rotativo Speedmaster XL 160-DD, che è fino a tre volte più veloce in termini di produttività e di avviamento, oltre a un costo economico più basso rispetto a un’analoga fustellatrice piana. CERM introduce nuove soluzioni mobile con il suo software per la gestione aziendale.

Gallus Partner Show

Più di 30 aziende partner presenteranno i loro prodotti e servizi per il settore delle etichette nel padiglione 1, sicuramente il più grande mai utilizzato per i Gallus Innovation Days.Le iscrizioni ai Gallus Innovation Days 2018 possono essere effettuate sul sito web di Gallus: www.gallus-group.com/gallus/events