Gallus festeggia la vendita della centesima Labelmaster

Gallus ha celebrato una pietra miliare a Labelexpo 2019: la centesima Gallus Labelmaster è stata installata presso lo stampatore Interfas, con sede a Louviers, Francia. La macchina da stampa convenzionale con una larghezza di stampa di 440 mm è dotata di otto unità di stampa flexo e tre unità di fustellatura. È integrata anche la finitura con lamina a freddo. Questa è la prima Gallus Labelmaster e la prima macchina flexo per Interfas, che in precedenza si era affidata esclusivamente alla produzione di etichette con stampa offset.

“Essere in grado di celebrare un così grande successo a Labelexpo 2019, il più grande evento in questo settore, è semplicemente fantastico! Con questo acquisto l’azienda ha fatto un investimento sicuro per il futuro, perché ora sono in grado di rispondere alla richiesta di nuove applicazioni e lavori di tipo diverso”, afferma Christof Naier di Heidelberg/Gallus.

Gallus Labelmaster colpisce per la qualità di stampa elevata e costante, per lo spreco di carta ridotto dovuto al percorso bobina molto breve (solo 1,4 m tra le unità di stampa) e per la velocità di stampa che arriva fino a 200 m/min. Brevi tempi di installazione, registro preciso e stabile, fustellatura in qualsiasi posizione e funzionamento intuitivo, questi sono gli ulteriori vantaggi della piattaforma della macchina.

Con 100 macchine vendute, Gallus Labelmaster è l’attrezzatura Gallus, che ha ottenuto i migliori dati di vendita dal suo lancio sul mercato a Labelexpo 2017 fino ad ora. Questa macchina innovativa è stata quindi un vero e proprio successo nella storia di Gallus.

La Gallus Labelmaster sarà installata presso Interfas nella primavera del 2020.