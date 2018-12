Fustellatore Rotativo Sipack Royal VB Direct Drive

Qualità italiana nel mondo: a chi si rivolge il fustellatore Royal VB DD? Quali sono i suoi punti di forza? Il nuovo fustellatore rotativo Royal VB DD è disponibile nei formati 2.400, 2.800 e 3.100 mm con sviluppo del cilindro stampa di 1676 mm

Con questo macchinario, Sipack offre una tra le più valide alternative sul mercato in termini di standard prestazionali e qualitativi rispetto al budget investito, in quanto la costruzione, la tecnologia a motori diretti e la componentistica di alta qualità garantiscono precisione, robustezza e affidabilità.

Progettato e realizzato interamente in Italia, come tutte le macchine Sipack, il fustellatore rotativo Royal VB DD è costruito con le tecnologie più avanzate del settore, sia in fase di progettazione che di realizzazione.

L’attenzione “artigianale” alla qualità costruttiva si traduce in un macchinario estremamente silenzioso, a basso consumo energetico e con costi di manutenzione drasticamente ridotti. Il Royal VB DD è la scelta più adatta per sostituire una macchina esistente con una linea accessibile nel costo ma tecnologicamente all’avanguardia, che ga­ran­tisce una fustellatura e stampa di altissima qualità e mi­nore spreco di materiale, con il vantaggio aggiuntivo della quasi assenza di manutenzione data dall’impiego dei mo­tori diretti. Inoltre, la possibilità di lavorare a rese multiple con un’alta precisione, anche a velocità elevate, determina un significativo incremento di produttività.

Grazie alla qualità tecnica e del design, il fustellatore Royal VB DD, come tutte le altre macchine Sipack assemblate e provate in azienda, è installabile in tempi estremamente ridotti. In meno di una settimana il macchinario è installato e perfettamente operativo.

Nell’ultima installazione effettuata, il cliente ha notato che l’altezza del pallet era maggiore rispetto a quelli prodotti con le altre linee, a parità di numero di scatole impilate. Questo è l’effetto più visibile dell’introduttore “soft-crush” che spingendo il foglio per quasi la totalità della sua lunghezza ne diminuisce drasticamente lo schiacciamento dell’onda ri­spet­to ai sistemi tradizionali e aumenta la resistenza a com­pressione del prodotto finito, rendendo possibile la scelta di carte di grammatura più bassa.

Un’altra caratteristica di grande interesse è quella dei grup­­pi stampa equipaggiati di serie con trasporto vacuum a nastri che consente un’elevata precisione di stampa e, grazie alla sua lunghezza maggiorata, la possibilità di in­stallare un sistema di asciugatura su ogni gruppo.

Ulteriore vantaggio per il cliente è la possibilità di inserimento di gruppo transfer, mediante il quale viene mi­glio­rata la separazione tra i gruppi stampa e le polveri del fustellatore.

È inoltre installabile un sistema di asciugatura di maggiori dimensioni che permette un’essiccazione più efficace pri­ma di passare alla fustellatura.

Richiedendo il mercato la realizzazione di piccoli lotti con caratteristiche diverse tra loro, è stata molto apprezzata la diminuzione dei tempi di attrezzaggio ottenuta grazie alla completa automazione della linea e ad optional come: bloccaggio pneumatico del cliché, bloccaggio pneumatico della fustella e camera racla in fibra di carbonio che, insieme al sistema di rettifica dei poliuretani del rullo incudine, contribuisce ad aumentare la qualità del prodotto finito.

Tutti i gruppi della linea sono controllati da PLC con regolazioni automatiche, memorizzabili e perfettamente ripetibili per ogni lavoro e la macchina è connessa tramite un mo­dem che permette di effettuare teleassistenza da re­moto senza passare attraverso la rete aziendale del cliente; è così più semplice supportare completamente il cliente per qualsiasi esigenza che si presenti durante la produzione.

Inoltre è possibile integrare completamente la macchina con il sistema informatico del cliente rendendola conforme ai requisiti necessari per le agevolazioni 4.0.

Il cliente ha apprezzato molto il fatto che la macchina po­tesse essere configurata a suo piacimento e che i nuovi gruppi potessero essere inseriti in qualsiasi momento, es­sendo i nostri impianti completamente modulari.