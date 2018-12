Fusione nel mondo cartotecnico: Koenig & Bauer e Duran Machinery danno vita a Koenig & Bauer Duran

Koenig & Bauer ha concordato con la Duran Machinery di Istanbul di acquisire oltre l’80% della sua attività relativa alle piega-incolla e integrarla nel gruppo con il nome di Koenig & Bauer Duran.

Con questa ultima acquisizione, il più antico produttore di macchine da stampa al mondo sta rafforzando ancora una volta le sue attività nel segmento in crescita delle macchine e sistemi per la produzione di imballaggi. Con le macchine da stampa a foglio Rapida di Koenig & Bauer, le fustellatrici piane di Koenig & Bauer Iberica e le piega-incolla di Duran, l’azienda può ora offrire linee complete per la stampa e la lavorazione di astucci pieghevoli da un unico fornitore e con tecnologie costruite in Europa.

Ralf Sammeck, CEO di Koenig & Bauer Sheetfed e membro del consiglio di amministrazione di Koenig & Bauer è soddisfatto: “negli ultimi anni Duran ha stabilito nuovi standard e rafforzato con successo la sua posizione tra i nostri clienti nel settore degli imballaggi industriali”.

Duran ha più di 30 anni di esperienza nella progettazione e produzione di piega-incolla in vari formati e configurazioni. Oltre a sei serie standard di piega-incolla Omega con diverse specifiche e attrezzature ausiliarie, l’azienda fornisce anche servizi di ricerca e sviluppo per soddisfare specifiche richieste relative alla produzione, partendo da progetti di imballaggio unici e dalla produzione di macchinari innovativi su misura. Le macchine Duran sono utilizzate in tutto il mondo dai produttori di imballaggi in cartone e cartone ondulato in oltre 65 paesi. Koenig & Bauer Duran proseguirà le sue attività negli stabilimenti di Duran Machinery a Istanbul e con tutto il management di Duran.

“Siamo orgogliosi di far parte del grande gruppo Koenig & Bauer e siamo certi che otterremo un maggiore successo nel mercato globale degli astucci pieghevoli con la nostra nuova sinergia”, ha dichiarato Oktay Duran, presidente di Duran Machinery.

L’acquisizione e l’integrazione di Duran è in linea con la strategia globale del Gruppo Koenig & Bauer, che si concentra sui mercati in crescita.