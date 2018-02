FTA Europe visita il Kodak Flexo Hub di Bruxelles

Lo scorso 8 febbraio, i membri del consiglio di amministrazione di FTA Europe hanno visitato il Kodak Flexo Hub a Bruxelles. Il Flexo Hub è stato recentemente inaugurato, sottolineando il forte impegno di Kodak nell’ambito delle tecnologie flessografiche. Grant Blewett, direttore generale vendite della Divisione Kodak dedicata all’imballaggio flessografico, ha presentato la struttura del centro e le ragioni per l’apertura di una struttura dedicata alla flessografia a Bruxelles. Blewett ha sottolineato che l’Hub Flexo mira a rafforzare la collaborazione tra gli operatori flexo in tutta Europa. Ha definito l’Hub come un “centro di condivisione”. Dopo la presentazione, gli intervenuti sono stati invitati ad assistere alla produzione di lastre nel centro dimostrativo.

Il presidente Sante Conselvan ha ringraziato Kodak per l’invito e ha presentato la struttura e gli obiettivi di FTA Europe al team Kodak, insieme a una panoramica delle sue attività principali, concentrandosi sui prossimi FTA Europe Diamond Awards 2018, nonché sul progetto in corso Flexo Best Practice Tool Box, entrambi supportati da Kodak.

Nel pomeriggio si è svolta la riunione del Consiglio di amministrazione di FTA Europe. I membri del consiglio di amministrazione hanno fornito una panoramica delle attività del 2017 e, soprattutto hanno definito il piano di lavoro e le priorità per il 2018. Per quest’anno il Consiglio ha concordato di concentrarsi sugli FTA Europe Diamond Awards e sulla finalizzazione dello strumento Flexo Best Practice Tool Box. La cerimonia di premiazione 2018 si terrà a Milano la sera di mercoledì 30 maggio, con le società nominate annunciate alla fine di marzo dopo la valutazione di tutti i campioni. Per quanto riguarda il progetto Tool Box, una seconda bozza del documento dovrebbe essere finalizzata e inviata alle società che partecipano all’inizio di marzo. Le opportunità di sponsorizzare i Diamond Awards e di supportare Flexo Best Practice Tool Box sono ancora disponibili.