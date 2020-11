FTA Europe: questionario multilingue per raccogliere informazioni su un nuovo test-form standardizzato

FTA Europe invita gli stampatori flessografici a diventare una parte fondamentale del progetto sullo sviluppo di un test-form standardizzato per controllare la qualità delle macchine da stampa flessografiche. Agli operatori delle macchine flessografiche viene richiesto di completare un breve sondaggio, della durata di 5 minuti, rispondendo alle domande relative ai loro macchinari e ai controlli che attualmente eseguono. I risultati di questo sondaggio aiuteranno il team del progetto a definire gli aspetti più importanti per un nuovo modulo di prova europeo standardizzato.

Un modulo di prova standardizzato per gli stampatori li aiuterà in vari aspetti: confrontare la qualità di diverse macchine da stampa, valutare le caratteristiche tecniche, rilevare i difetti e verificare la qualità della produzione stampata.

Il team di esperti di FTA Europe comprende tutti i principali fornitori di macchine in Europa, ma anche stampatori ed esperti flessografici.

Il sondaggio è disponibile in inglese, olandese, francese, italiano e spagnolo ed è possibile accedervi cliccando al seguente link: QUESTIONARIO FLEXO DI FTA EUROPE