FTA Europe lancia nuovi progetti tecnici su standard ISO, test form e FTA Europe Toolbox

Il Comitato Tecnico di FTA Europe sta lavorando a tre nuovi progetti di sviluppo per l’industria della stampa flessografica.

Il primo analizzerà gli standard ISO e il loro impiego da parte degli stampatori flexo, per contribuire allo sviluppo di nuovi standard. Il secondo cercherà di definire un test form in grado di verificare facilmente le capacità di una macchina da stampa flessografica. Il terzo progetto, che dovrebbe iniziare nel corso dell’anno, si concentrerà sulle prossime fasi della nuova Flexo Best Practice Toolbox di FTA Europe, attualmente in vendita su Apple Books e iTunes.

Le associazioni membre di FTA Europe hanno nominato esperti di ciascuno dei loro paesi per partecipare ai progetti. I gruppi di lavoro per il primo e il secondo progetto si sono incontrati per la prima volta questo mese di giugno. All’interno dei gruppi sono rappresentati sia gli stampatori che i fornitori, a testimonianza di un Comitato Tecnico impegnato a pensare al settore nella sua globalità.

A guidare il primo progetto sugli standard ISO è il presidente Tim Claypole (WCPC / icm Print) e il vicepresidente è Stefano D’Andrea, che non ha bisogno di presentazioni. Per il secondo progetto sulla creazione di un test form, Kristof Lobeau (Athena Graphics) è presidente, con il sostegno di Juan Campillos (Hubergroup) come vicepresidente. Il terzo progetto su Toolbox ha Silvano Tamai (TESA) come presidente e Johan Holmström (Sweflex) come vicepresidente.

Gli argomenti dei progetti sono stati scelti in corrispondenza del livello di innovazione e sviluppo in atto nelle aziende flessografiche. Questi progetti forniranno un supporto tangibile alle aziende del nostro settore.