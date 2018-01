FTA Europe Diamond Awards 2018 – annunciati i primi sponsor!

Dopo il successo dell’edizione del 2016, 4 aziende hanno deciso di sponsorizzare l’edizione 2018 degli FTA Europe Diamond Awards: Kodak, Vetaphone e I&C-Gama come GOLD Sponsor, mentre Comexi sarà uno sponsor SILVER!

La cerimonia per celebrare l’eccellenza della stampa flessografica in Europa avrà luogo la sera di mercoledì 30 maggio 2018 presso l’hotel Barceló a Milano. I nomi delle società selezionate che saranno premiate verranno annunciati a fine marzo, dopo la riunione della giuria e la valutazione.

FTA Europe ringrazia Kodak, Vetaphone, I&C-Gama e Comexi per il loro impegno nella sponsorizzazione degli FTA Europe Diamond Awards 2018, progettati per promuovere la qualità della stampa flessografica in tutta Europa. Le opportunità di sponsorizzazione sono ancora disponibili per le aziende e i partecipanti possono anche prenotare tavoli da 10 posti e biglietti singoli. I delegati di aziende, associazioni nazionali, media partner e parti interessate coinvolte nella comunità flexo sono invitati a partecipare ai Diamond Awards. Le aziende interessate a sponsorizzare o prenotare un tavolo da 10 posti e le persone interessate all’acquisto di biglietti singoli possono contattare lconti@fta-europe.eu

o visitare http://www.fta-europe.eu/fta-europe-awards/2018-awards