Formazione online con i corsi di I&C ACADEMY

Complice la pandemia, la formazione di I&C si è trasformata da corsi presso la sede GAMA o presso il cliente a corsi online. Nel 2020 sono già 5 i corsi online che si sono tenuti su viscosimetri e controllo colore, e tutti hanno registrato una forte partecipazione da parte di clienti europei, americani e del medio oriente.

«L’obiettivo dei corsi è quello di aggiornare gli operatori sul corretto utilizzo dei sistemi di controllo qualità degli inchiostri», conferma Matteo Cogliati, Product Manager per i prodotti GAMA. «Il corso è indispensabile per i nuovi operatori, ma utile anche per chi già lavora su questi sistemi che può così esporre eventuali problematiche e chiarire dubbi».

La formula del corso online è molto apprezzata perché consente risparmi di tempo e di costi: in un’ora e mezza è possibile affrontare molteplici argomenti e possono intervenire più operatori senza spostarsi dal proprio posto di lavoro. I partecipanti si sono inoltre sentiti a proprio agio e hanno presentato svariate domande. Gli stessi hanno dichiarato che ritengono importante un aggiornamento da remoto almeno ogni sei mesi. Anche ai partecipanti ai corsi online viene inviato un certificato di partecipazione.