Flint Group: nuovo nome per la società partner Eston Chimica

Eston Chimica, fornitore di inchiostri e vernici per la stampa su imballaggi in Italia e Sud Europa, annuncia un cambiamento nel nome e nel logo dell’azienda. A partire dal 1 febbraio 2018, il nuovo nome è Eston Chimica, a Flint Group Company.

A dicembre 2017, Flint Group, aveva annunciato l’acquisizione di Eston Chimica, produttore e venditore di inchiostri base acqua per le applicazioni di flessografia e rotocalco. I prodotti dell’azienda sono adatti alle principali applicazioni Paper & Board, come cartone ondulato, shopping bags, sacchi in carta e diverse altre applicazioni a base acqua.

“Flint Group è estremamente soddisfatta e orgogliosa di aggiungere Eston Chimica alla propria famiglia e capisce l’importanza del marchio Eston Chimica. Il rispetto, la fedeltà del cliente, e il riconoscimento del nome Eston Chimica, hanno fortemente influenzato la decisione dell’azienda nel tenere il marchio Eston Chimica accanto al nome di Flint Group. Le identità, presentate insieme, evidenziano la forza nuova e combinata delle due aziende”, commenta Doug Aldred, Presidente della divisione Packaging della Flint Group.

“Flint Group riconosce il valore del nome Eston Chimica. Tutto il team Eston Chimica ha costruito un’organizzazione che è cresciuta e ha prosperato, ed è ben nota nel mercato Paper & Board. Desideriamo portare avanti una relazione solida, che benefici il nostro staff e fornisca servizi e soluzioni di alta qualità per l’industria dell’imballaggio in Europa e non solo”, aggiunge Nicola Mellon, Direttore Generale Paper & Board Italia e precedente CEO di Eston Chimica.