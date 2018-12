FlexziBox di Mondi, il nuovo packaging flessibile, per cibo di cani, a base cartacea

Mondi ha recentemente realizzato una nuova linea di imballaggi di cibo per cani a base carta, basata sul concetto di FlexziBox, in sostituzione di imballaggi a base plastica.

MERA Tiernahrung GmbH, cliente da lungo tempo di Mondi, un’azienda familiare di medie dimensioni, con forte sensibilità sociale, di Kevelaer, Germania, fornisce alimenti per animali con marchio terzo al rivenditore tedesco Fressnapf Tiernahrungs GmbH.

“MERA cercava un imballaggio che potesse associare i vantaggi dei sacchetti in plastica – leggerezza, elevate proprietà di barriera, aspetto gradevole della stampa e buona durata di conservazione – con l’estetica e la sensazione naturale della carta,” afferma Fitore Loshaj, Responsabile Commerciale per Germania, Austria e Svizzera di Mondi Consumer Goods Packaging.

Mondi si mise al lavoro, sviluppando un prodotto del tutto nuovo per MERA, destinato a crocchette per cani in tre pratici formati, che offrono una serie di utili vantaggi, a seconda delle esigenze dei consumatori:

1 kg: FlexziBox a fondo piatto, con perforazione al laser per apertura facilitata e chiusura a strappo richiudibile;

3 kg: FlexziBox richiudibile a cursore; e

10 kg: FlexziBox, anch’esso richiudibile a cursore, con maniglia coperta nel soffietto laterale.

Tutti e tre i formati sono realizzati in laminato, a base di carta kraft marrone, con uno strato intermedio di poliestere trasparente (PET), ed uno strato interno, di barriera trasparente in polietilene a bassa densità (LDPE). Oltre alla richiudibilità, disponibile in tutte le versioni, per garantire praticità e freschezza, il formato più grande comprende una maniglia integrata nel lato per facilitare il trasporto. E la carta offre il vantaggio aggiuntivo di essere una risorsa rinnovabile, aggiunge Loshaj.

Questa combinazione di carta/PET/PE ha permesso di realizzare un packaging innovativo con caratteristiche gradevoli per i consumatori nella gamma di cibo per animali marchiata Nature’s Effect di MERA. La comunicazione presenta il nuovo processo produttivo come “crocchette cotte al forno di qualità naturale.”

“Noi conosciamo la forza della natura,” osserva Enes Tajic, Responsabile Acquisti di MERA Tiernahrung, “e poniamo molta attenzione all’origine ed alla qualità di tutti gli ingredienti. Volevamo un packaging che riflettesse gli stessi principi. Mondi ha facilitato e fornito l’ottenimento di una soluzione ideale, con la FlexziBox, a base carta.”

I nuovi prodotti sono stati consegnati a tutti i negozi Fressnapf/Maxizoo e offerti online dalla primavera 2018, con il marchio REAL NATURE Crafted Choice.

Offrendo il vantaggio della sua esperienza tanto nel packaging cartaceo, che in quello plastico, Mondi dedica due suoi stabilimenti alla produzione di questo nuovo prodotto – la trasformazione viene fatta a Steinfeld, Germania, mentre la stampa e la laminatura vengono realizzati a San Pietro in Gu, Italia, ha comunicato Loshaj.