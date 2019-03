“Flexo Best Practice Toolbox”, presentato a Bruxelles il 20 febbraio 2019

Flexo Best Practice Toolbox è stato ufficialmente lanciato lo scorso febbraio 2019 durante una conferenza stampa a Bruxelles, in Belgio. E’ già disponibile in inglese per il pre-ordine su Apple iBook Store a € 99,99.

Toolbox è un eBook tecnico per chi lavora nel settore della stampa flessografica. È un perfetto strumento di riferimento e di buone pratiche facile da usare per aiutare gli utenti a ottenere risultati prevedibili, di alta qualità, rispettosi dell’ambiente e sicuri. È attualmente disponibile come iBook su dispositivi Apple. Toolbox è stato progettato per rendere la stampa flessografica semplice grazie a video, immagini e animazioni di facile comprensione. Il concetto di fondo è quello di aiutare i professionisti della flessografia a “riuscire a bene la prima volta” osservando le norme, affidandosi all’esperienza o semplicemente aggiornando le conoscenze già acquisite.

È molto importante sottolineare che questo documento non è il risultato di un lavoro di copia/incolla di diversi contenuti, ma un testo unico e originale, frutto dei contenuti multimediali e delle competenze congiunte delle federazioni FTA Europe e delle undici società sponsor che hanno contribuito alla creazione di Toolbox. Il formato ebook consentirà di aggiornare il documento man mano che i consigli e le tecnologie evolvono.

Il Presidente di FTA Europe, Sante Conselvan, ha dichiarato: “Una forza lavoro qualificata è una parte cruciale di un’azienda di stampa flessografica e Toolbox contribuirà alla formazione permanente degli operatori. A nome di FTA Europe, vogliamo ringraziare il team di sviluppo e tutti i sostenitori di Toolbox che ci hanno aiutato a realizzare questo straordinario strumento didattico multimediale”.

Durante la conferenza stampa, Stefano D’Andrea ha dichiarato che “il documento è destinato a fornire informazioni per le esigenze quotidiane in un contesto reale di produzione flexo, volevamo creare un opuscolo di semplice lettura e comprensione, ma non vuole sostituire la necessità di una corretta educazione tecnica. Il concetto alla base è quello di avere un libretto di riferimento in tasca, per questo motivo il formato elettronico è stata una scelta naturale e inoltre consentirà di includere contenuti aggiuntivi negli aggiornamenti futuri. Toolbox è pieno di grafici e video, ad esempio la sezione sul montaggio delle lastre e le caratteristiche dei nastri adesivi è particolarmente ricca di materiale esplicativo perché è una parte del processo che richiede più operazioni manuali, quindi gli autori hanno cercato di mostrare con immagini e video come eseguire queste operazioni nel modo migliore”.

Sul sito Web di FTA Europe è disponibile un breve video per ulteriori informazioni sulla struttura e sugli obiettivi di Toolbox, che copre tutte le fasi di prestampa e stampa, con questa idea di base: comprendere la necessità di lavorare all’interno di una situazione di stampa definita e conosciuta e di conseguenza effettuare le necessarie regolazioni della riproduzione del colore di un sistema di stampa per abbinare un set di dati di caratterizzazione, come descritto nella normativa standard ISO TS 10128.