Flexo 24 premiata agli EH!Wards 2018 come miglior sito e-commerce dell’anno

Flexo 24, l’innovativo Ecommerce per la realizzazione dei cliché per la stampa flessografica, è stato premiato come 1° CLASSIFICATO durante gli EH!WARDS 2018, prestigiosa serata dedicata ai migliori ecommerce dell’anno, che ha visto in concorso oltre 120 candidati selezionati e 30 finalisti. Secondo gradino del podio per Mondo Convenienza, terzo

classificato Tre Pì Profumerie.

La premiazione si è tenuta a margine della IV edizione dell’ECommerce Hub, l’evento di formazione sul commercio elettronico, riferimento per lo sviluppo delle prossime piattaforme ecommerce. Un grande successo di critica e pubblico con oltre 1.000 partecipanti accreditati.

Ricchissima la platea di relatori, tra i quali si sono registrati numerosi interventi di esperti di fama nazionale e internazionale con l’attenzione rivolta verso il tema cardine dell’edizione: la Digital Experience, vista soprattutto come esperienza rivolta al cliente.

“L’entusiasmo per il 1° premio EH!WARDS 2018 è solo l’apice dello sforzo professionale congiunto che ha generato la prima piattaforma B2B dedicata al packaging & labelings. Mi complimento con tutti i professionisti che hanno collaborato con flexo24.com”, commenta

Andrea Tronchin, ecommerce manager Flexo 24.