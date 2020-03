Flexible Packaging Europe: il ruolo chiave degli imballaggi flessibili

Il presidente di Flexible Packaging Europe, Alexander Baumgartner ringrazia i dipendenti dell’industria dell’imballaggio flessibile in Europa per il loro ruolo vitale nel mantenere la fornitura di cibo, prodotti medici e prodotti farmaceutici per le persone in Europa e oltre!

Gli imballaggi flessibili imballano oltre il 50% dei prodotti alimentari negli scaffali di vendita al dettaglio in Europa.

“Durante questo periodo eccezionalmente impegnativo, siete voi la forza lavoro che progetta e produce imballaggi flessibili, a svolgere un ruolo vitale per assicurare la fornitura di cibo, prodotti medici e farmaceutici alle persona in Europa così come in altre parti del mondo.

Senza di voi, la nostra società dovrebbe affrontare una situazione ancora più difficile di quella che già ha!

Nella nostra società moderna è quasi impossibile consegnare alimenti e prodotti farmaceutici nonché prodotti per la pulizia e per la cura della persona in sicurezza, senza imballaggio.

Circa la metà di tutti i prodotti alimentari venduti nei supermercati europei è protetta con l’imballaggio flessibile che contribuisce a fornire.

Il packaging preserva elementi importanti come la nutrizione e il gusto, proteggendo il contenuto da elementi nocivi come luce, ossigeno o umidità. Aiuta a contenere e conservare gli alimenti lungo tutta la catena di approvvigionamento e consentire di fornire i consumatori in modo adeguato, igienico e sicuro.

Per i produttori del settore imballaggi flessibili, la salute e la sicurezza dei loro dipendenti è una priorità assoluta. Fanno tutto ciò che è in loro potere per garantire che tutti voi torniate sani e salvi alle vostre famiglie alla fine di ogni giornata lavorativa.

Vi ringraziamo sinceramente per il vostro prezioso contributo, che sta permettendo al nostro settore di supportare i nostri clienti dell’industria alimentare e farmaceutica con imballaggi di prima classe e adeguati.

Anche se le persone in Europa non sono ancora del tutto consapevoli della vostra presenza in prima linea nella lotta contro il coronavirus, tuttavia sia noi che i nostri clienti certamente lo siamo! Grazie mille!”