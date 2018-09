FINAT lancia #LABELicious un concorso per attirare nuovi talenti

L’associazione internazionale del settore delle etichette FINAT ha lanciato il concorso #LABELicious per attirare nuovi, creativi ed entusiasti talenti.

L’iniziativa arriva in seguito a quanto emerso dall’ultimo sondaggio di settore FINAT Radar, che ha rilevato quanto sia difficile attrarre una nuova generazione di personale competente.

Il concorso segna inoltre il 60° anniversario di FINAT, e la sua finalità è sensibilizzare studenti e giovani già inseriti nel mercato del lavoro sulle abilità creative, tecniche e di leadership necessarie per il settore delle etichette del futuro. L’obiettivo è informare studenti e giovani sulle entusiasmanti e accattivanti opportunità offerte dal settore e mostrare come il loro spirito d’innovazione può fare la differenza.

Il concorso #LABELicious prevede tre categorie, tutte caratterizzate dall’importante aspetto della sostenibilità:

Brand Design : il vincitore della categoria dedicata al design per i marchi dimostrerà come nel 2025 un’etichetta di un marchio creerà un’esperienza d’eccezione, un vantaggio competitivo e un valore aggiunto per un marchio nella sua categoria di prodotto.

: il vincitore della categoria dedicata al design per i marchi dimostrerà come nel 2025 un’etichetta di un marchio creerà un’esperienza d’eccezione, un vantaggio competitivo e un valore aggiunto per un marchio nella sua categoria di prodotto. Smart / Intelligent / Multifunctional Labels : il vincitore della categoria dedicata alle etichette intelligenti e multifunzionali dimostrerà come la tecnologia possa aggiungere valore a un’etichetta attraverso nuove funzionalità, che vanno oltre la riconoscibilità del marchio.

: il vincitore della categoria dedicata alle etichette intelligenti e multifunzionali dimostrerà come la tecnologia possa aggiungere valore a un’etichetta attraverso nuove funzionalità, che vanno oltre la riconoscibilità del marchio. Out of The Box: il vincitore della categoria dedicata all’originalità dimostrerà come pensare fuori dagli schemi, unendo design creativo e tecnologia, può far trovare nuove applicazioni e possibilità a valore aggiunto nell’etichettatura dei prodotti. Può inoltre presentare una visione dell’ambiente di lavoro futuro immaginato dal partecipante.

Il progetto, i cui dettagli e regole sono ancora in fase di sviluppo, è pensato per dimostrare l’evoluzione delle figure professionali nel settore dell’etichettatura, come le etichette e le tecnologie collegate siano cruciali per il successo dei marchi e i processi industriali e, infine, perché quello dell’etichettatura è un settore attraente per i giovani talenti.

FINAT conta di sviluppare il progetto nel corso del 2018 e del 2019. Collaborerà con un’ampia gamma di partner e stakeholder, tra cui aziende del settore dell’etichettatura, associazioni nazionali, media nazionali e internazionali, e partner appartenenti a istituti di formazione professionale e università.

Chris Ellison, presidente di FINAT: “Siamo inoltre lieti di annunciare ufficialmente la nostra collaborazione con Labelexpo e l’adesione di Labels & Labeling e The Label Academy a #LABELicious come media partner internazionali. I vincitori del concorso saranno annunciati durante Labelexpo Europe 2019, dove un padiglione #LABELicious esporrà tutti i progetti vincenti.”

Con questo progetto, FINAT conferma la sua dedizione allo sviluppo dei talenti, così come ha fatto 10 anni fa in occasione del suo anniversario (Golden Jubilee) con la fondazione del suo Young Managers Club (YMC). Il YMC è tutt’ora attivo e offre ai suoi 80 soci programmi mirati per migliorare le proprie abilità manageriali, ampliare le conoscenze del settore, acquisire esperienza e interagire con gli altri giovani manager del settore.