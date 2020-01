Fiere in pillole: SIGEP 2020 e AB TECH 2020

In fiera con Emanuela Tenconi, consulente fieristico settore packaging alimentare ed

esperta di comunicazione a 360°, comunicazione digitale, siti web e piattaforme social.

Ho iniziato il nuovo anno con la visita alla fiera internazionale del dolce, del gelato, del pane e del caffè di Rimini SIGEP 2020 ed AB TECH 2020, Rimini 18/21 gennaio 2020.

Gli eventi sono stati di grande richiamo internazionale e hanno fatto il botto, registrando presenze record di espositori e visitatori provenienti da ogni parte del mondo che hanno vivacizzato il territorio romagnolo, patria del buon cibo e della buona musica.

Numeri da capogiro per Sigep2020, Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè e e A.B. Tech2020, Salone Internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario.

Le due kermesse che si sono svolte insieme sono stati appuntamenti da non perdere che hanno definito e sviluppato tutte le tendenze del settore food, pane, dolce, gelato e caffè con spazi dedicati anche alle soluzioni innovative di packaging.

Due fiere internazionali di grande successo che hanno fatto incontrare business, internazionalità, aggiornamento professionale e competizioni con titoli e riconoscimenti mondiali. Il futuro del foodservice dolce può essere sintetizzato in sei paroline magiche:

qualità, italianità, innovazione, expertise, design e passione, Sono termini che dovremmo far nostri per valorizzare sempre il “Made in Italy” in ogni settore

La città di Rimini si è confermata una vetrina internazionale ricca di colori, sapori e profumi luogo di incontro del business, internazionalità, competizioni e aggiornamento professionale.

Le fiere in pillole:

– oltre 200mila le presenze di visitatori/operatori professionali,

33mila buyer provenienti da 187 Paesi, (Spagna, Germania, Francia, Cina, Corea, stati Uniti, Messico,ecc..);

– 1250 gli espositori presenti distribuiti tra Sigep ed AB TECH

– 129 mila metri lo spazio occupato dalle mostre nel quartiere fieristico di Rimini.

Le due manifestazioni organizzate da Italian Exhibition Group, hanno aperto l´anno mettendo in luce un settore sano ed attivo per lo sviluppo di un´industria che si nutre di artigianalità e qualità e che rappresenta il meglio della tradizione dolciaria italiana nel mondo. Un grazie speciale alla città di Rimini e al territorio romagnolo che hanno dato il loro naturale e caldo benvenuto a tutti gli operatori del settore.

Appuntamento al prossimo Sigep dl 2021.

