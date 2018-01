Fespa Digital Corrugated Experience: la novità di Fespa Global Print Expo 2018 a Berlino

FESPA, la federazione globale delle associazioni nazionali del settore della stampa specializzata, presenterà la nuova Digital Corrugated Experience presso FESPA Global Print Expo 2018 (Messe Berlin, 15-18 maggio 2018).

La Digital Corrugated Experience di FESPA, è un’area formativa ed esperienziale che presenterà i vantaggi commerciali e produttivi della stampa digitale su cartone ondulato per imballaggi ed espositori per i punti vendita, con lo scopo di evidenziare a converter di imballaggi e produttori di scatole i vantaggi di integrare una tecnologia digitale nel loro mix di produzione.

La Digital Corrugated Experience riguarderà tutti gli elementi coinvolti nella stampa di materiali ondulati, quali: substrati, soluzioni per il flusso di lavoro, tecnologie per la stampa digitale, movimentazione dei materiali, primer, inchiostri, rivestimenti e vernici, taglio e piegatura. La stampa digitale complementa i metodi tradizionali analogici, consentendo ai converter e ai creatori di espositori di espandere la propria offerta con prototipi, basse tirature, versioning o personalizzazione di scatole ed espositori.

Situata presso il padiglione 5.2 di Messe Berlin, la nuova area avrà un formato diverso rispetto al resto della fiera FESPA 2018. Brevi conferenze formative dal titolo “Print Corrugated” si alterneranno a discussioni per l’espansione del business con fornitori leader del settore, quali HP, Lamina, Sun Automation, Inca Digital e BCS-Autobox. I relatori che parteciperanno alle conferenze includono specialisti, esperti e brand del settore.

I visitatori potranno inoltre trarre ispirazione e apprendere nuove conoscenze da un’esposizione di applicazioni per la stampa digitale su materiali ondulati, quali scatole pronte per lo scaffale e per il trasporto, imballaggi per pallet, imballaggi promozionali ed espositori per il punto vendita, con il supporto di confronti tra diversi risultati di stampa di prodotti simili, nonché campioni e spiegazioni per aiutarli a valutare la vasta gamma di soluzioni disponibili in commercio.

Il lancio di FESPA Digital Corrugated Experience riflette il crescente interesse da parte delle comunità della stampa per imballaggi e specializzata per le soluzioni tecnologiche, i materiali e i flussi di lavoro richiesti per l’impiego della stampa digitale per la realizzazione di imballaggi personalizzati e a basse tirature. Tale interesse è supportato da una ricerca indipendente condotta da Smithers Pira, che ha predetto che il valore dei materiali ondulati stampati digitalmente crescerà da quello odierno di 1,44 miliardi di dollari a oltre 2,35 miliardi di dollari entro il 2020.

Neil Felton, CEO di FESPA, ha così commentato: “FESPA ha svolto un ruolo fondamentale nella transizione dalla stampa analogica a quella digitale nei mercati della cartellonistica e della grafica, guidando la comunità di stampatori e produttori di cartellonistica nell’integrazione della tecnologia a getto di inchiostro digitale nei processi di produzione analogici per trasformare le proprie attività”. – Felton spiega inoltre: “Molti espositori hanno le competenze necessarie per la preparazione, la stampa e la finitura di materiali ondulati per la creazione di cartellonistica, espositori e imballaggi. Tali competenze specialistiche sono vitali non solo per i converter, ma anche per la comunità di fornitori di servizi di stampa di FESPA, per i quali le basse tirature di imballaggi promozionali potrebbero rappresentare una nuova preziosa opportunità di guadagno, capitalizzando sulla loro esperienza di stampa e taglio flatbed e sulle esistenti relazioni con proprietari di marchi e dettaglianti”.

Luis Christophe, EMEA Corrugated Segment Marketing Manager di HP, uno sponsor del nuovo evento, ha commentato: “HP è lieta che FESPA stia organizzando la Digital Corrugated Experience, dedicata ai materiali ondulati. Abbiamo notato molto interesse da parte del settore dei materiali ondulati nei confronti dell’economia della produzione digitale, della possibilità di aggiungere valore e delle implicazioni per il flusso di lavoro derivanti dall’integrazione di tecnologie digitali in un ambiente di produzione esistente. Siamo entusiasti di esporre le nostre applicazioni pre e post stampa e offrire ai visitatori la possibilità di discutere in modo approfondito con i nostri esperti”.

Duncan MacOwan, Head of Events di FESPA, ha concluso: “Lo scopo della Digital Corrugated Experience di FESPA è quello di ottimizzare la redditività del tempo investito per i produttori di scatole in materiali corrugati e i fornitori di servizi di stampa di grande formato che sono interessati ad entrare nel mercato della stampa a basse tirature di imballaggi. Nel corso di una sola giornata a FESPA Global Print Expo a Berlino avranno la possibilità di approfondire la loro comprensione degli sviluppi tecnologici più recenti della stampa digitale e la conversione del cartone ondulato e di osservare l’intero processo produttivo di questo materiale. Osservando le applicazioni dal vivo, scopriranno la tecnologia che supporta la produzione di una vasta gamma di prodotti finiti, e apprenderanno preziose informazioni durante le sessioni delle conferenze tenute da esperti del settore”.

La partecipazione alla Digital Corrugated Experience di FESPA è gratuita per i visitatori registrati a FESPA 2018 Global Print Expo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.corrugatedexperience.com