FEDRIGONI TOP AWARD 2019: carta e design tra creatività, funzionalità e innovazione

La giuria di Fedrigoni Top Award ha concluso i lavori di selezione degli oltre 1100 progetti ricevuti e ha decretato i migliori della undicesima edizione del premio ideato da Fedrigoni con l’obiettivo di valorizzare la creatività che nasce dalla carta.

Simon Esterson-Eye magazine, Frank Goerhardt-Taschen, Hadar Peled Vaissman-HP Indigo, Emilio Roccioletti-ERD Design e Astrid Stavro-Pentagram, in fase di selezione si sono confrontati sul ruolo della carta e il suo rapporto con il design e hanno valutato tutte le quattro categorie in gara, Corporate Identity, Books, Packaging e Labels, considerando le diverse esigenze e le possibilità creative specifiche di ogni singolo progetto. Sono stati esaminati gli aspetti legati alla creatività progettuale, insieme alle novità delle soluzioni proposte, con particolare attenzione alla funzionalità del prodotto, sia esso un libro, un’etichetta, un invito o la confezione di un profumo.

La carta si conferma a tutti gli effetti “uno strumento di design“, parte integrante del processo di ideazione di un prodotto editoriale e di packaging. Per questo Top Award è un’occasione importante di riflessione nell’ambito di un continuo processo di ricerca e sviluppo di Fedrigoni.

La premiazione finale si terrà negli spazi di Radial System 5 di Berlino l’8 maggio 2019.