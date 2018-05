Fedrigoni e Arconvert a Packaging Première 2018: anteprima sui nuovi colori

Fedrigoni è insieme ad Arconvert a Packaging Première 2018, la fiera internazionale del packaging di lusso, a Milano dal 15 al 17 maggio. Per l’occasione presenta la nuova edizione di “Imaginative Colours”, il campionario completo di tutti i colori delle carte Fedrigoni, con l’anteprima di Sirio Pearl Rose Gold e Sage.

“Imaginative Colours”, la guida cromatica che raccoglie le oltre 250 carte colorate Fedrigoni disponibili, si presenta rinnovata e arricchita: mantiene la suddivisione in quattro mazzette distinte tra colori caldi, freddi, naturali e neutri per una più facile consultazione e, rispetto alla precedente edizione, si completa di tutti i nuovi colori delle gamme Splendorlux, Sirio Color, Savile Row oltre all’introduzione della Sirio Ultra Black.

“Imaginative Colours” si conferma uno strumento pratico di grande funzionalità, in cui ogni campione di carta e colore è contrassegnato da una breve descrizione che raccoglie il nome, le grammature disponibili, la goffratura e le possibilità di utilizzo nella stampa digitale, per poter valutare la tinta e la superficie della carta in ogni più piccola sfumatura. Ogni campione riporta inoltre una scaletta a cinque livelli di retinatura per apprezzare la resa del nero su ogni colore.

In anteprima, per Packaging Première, Fedrigoni presenta le due nuove tinte Sirio Pearl, la serie di carte e cartoncini certificati FSC® colorati in massa con superficie perlescente: Rose Gold dalla luminosità dorata e Sage, con perlescenza argentea. Due eleganti tonalità che completano la palette delle cromie neutre pensate per le esigenze dei packaging del settore del lusso, sempre alla ricerca di soluzioni preziose e innovative.

A Packaging Première Arconvert, la divisione converting del Gruppo Fedrigoni, presenta i cataloghi Perfume & Beauty e Organic by Manter. Il primo contiene la gamma cosmetica di Arconvert che unisce un’impareggiabile attrattiva estetica a un’elevata resistenza in presenza di sbalzi termici e durevoli performance antimacchia al contatto con unguenti e creme a base oleosa. Il secondo è una selezione di otto materiali autoadesivi naturali in legno e sughero che rendono ogni etichetta unica e irripetibile grazie alle imperfezioni e venature che ne solcano la superficie.

La gamma dei colori naturali e la raffinatezza di tutte le sue sfumature è la protagonista dello stand che Ginette Caron ha progettato per Fedrigoni: una trama policroma di fogli accostati che dalle pareti salgono verso il soffitto. Una unica materia, la carta, che prende forma nella successione dei colori e rende la spettacolarità degli effetti ottenibili con combinazioni cromatiche e di finiture.