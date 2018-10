Favini: le ultime novità per il packaging di lusso

Favini ha scelto Luxepack Monaco, la fiera internazionale del packaging del lusso, come cornice d’eccezione per il lancio della rinnovata gamma di The Tube.

The Tube è la gamma di carte grafiche sviluppata da Favini, caratterizzata da colori profondi, da una straordinaria opacità che cattura lo sguardo e da un’invitante superficie che attrae il tatto.

Oggi, The Tube si rinnova nella texture e nei colori: ad impreziosire la superficie abbiamo scelto Hide, un elegante disegno pelle, mentre i colori Toffee, Dust e Black Max arricchiscono la gamma.

Sperimentazione tattile con The Tube Hide: la texture è il nuovo liscio

Ideale per packaging di lusso, la nuova texture Hide, grazie al perfetto livello di profondità e di rilievo del disegno, aggiunge alla gamma The Tube una nuova ed entusiasmante sensazione tattile, che evoca il lusso discreto profondamente matt della pelletteria di pregio e che si adatta perfettamente alla nobilitazione con stampe di contrasto e foil metallici.

The Tube Hide risponde alle ultime tendenze nel mondo dei materiali look&feel: offrire superfici in grado di trasmettere emozioni grazie alla stimolazione sensoriale, conservando al contempo le caratteristiche tecniche e funzionali richieste dal settore del packaging. Il vantaggio di scegliere un materiale look&feel come The Tube sta nell’aggiungere un elemento distintivo in grado di rendere il prodotto finale unico, riconoscibile dal pubblico e sicuramente apprezzato.

Inoltre, la capacità dei substrati di carta di trasformarsi percettivamente in un materiale diverso e di assumere trame che trasmettono un’emozione, pone la rinnovata carta Favini tra i materiali preferiti per la stampa e l’imballaggio di lusso. L’obiettivo è quello di creare il “tocco perfetto” o la “opacità ideale”, lavorando con fibre e finiture, e assicurando che la carta risponda al meglio quando è chiamata ad essere piegata, stampata, cucita e sottoposta a incisione laser e a goffrature.