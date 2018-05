La gestione del colore in flessografia e rotocalco contribuisce in modo significativo alla garanzia e al miglioramento della qualità, nonché al rapporto costo-benefici del processo di stampa. Nella realtà attuale, dove si manifesta una costante richiesta dell’aumento qualitativo dei prodotti stampati, dove gli ordini sono sempre più personalizzati con tirature sempre più ridotte e dove, soprattutto nel settore dell’imballaggio, si avverte una costante pressione di tempi di consegna e riduzione dei costi, l’area della gestione del colore nelle macchine da stampa per imballaggio diventa di fondamentale importanza. In particolare con una gestione ottimale dei colori è possibile ottenere un risultato significativo nella riduzione dei costi e nel miglioramento della qualità e questo solamente con un moderato investimento. Fasnacht si occupa da sempre nello sviluppo e nella produzione di sistemi di controllo della viscosità per l’industria della stampa e nella realizzazione di progetti specifici nell’ambito del processo di stampa, che vengono implementati in stretta collaborazione con i costruttori di macchine da stampa e clienti stampatori.

Ulmex è partner di Fasnacht per il mercato italiano, offrendo ai clienti un servizio di assistenza affidabile e puntuale. Grazie ai tecnici italiani, Ulmex può intervenire dalla sede di Padova e fornire ai clienti un supporto tecnico compreso di ricambi, ricambi che hanno in giacenza presso la sede italiana di Ulmex. Oltre all’assistenza tecnica, Ulmex offre un qualificato supporto commerciale per poter consigliare tecnicamente al meglio i clienti.

S6-Visco Controller

Il pannello di comando operatore “PentaSmart” integra i nuovi sistemi di misurazione S6 come il sensore in linea: il sensore S6-VR misura temperatura e viscosità con il principio di vibrazione direttamente nella linea di mandata dell’inchiostro dell’unità di stampa ed è indipendente dalla quantità di inchiostro contenuto nel serbatoio o dalla velocità del flusso dell’inchiostro. Il sensore viene pulito automaticamente durante il lavaggio automatico in linea della macchina al termine del lavoro.

L’S6-FB si basa sul principio di misurazione specifico Fasnacht a corpo di caduta denominato “FallingBall”.

I sistemi di viscosità della serie Visco Point S6 offrono soluzioni avanzate per il controllo della viscosità e temperatura per inchiostri e vernici a base acqua o solvente per la stampa flexo e rotocalco. La modularità del sistema consente inoltre la combinazione di una varietà di funzioni aggiuntive, come la misurazione di miscele volumetriche, sia a base di fluido e solvente o il rilevamento in tempo reale e la registrazione di tutti i liquidi utilizzati. La nuova interfaccia consente operazioni e utilizzi intuitivi.

I sistemi Fasnacht Visco-System sono installati presso tutti i principali produttori di macchine da stampa del mondo. I sistemi sono una parte importante degli standard dell’industria della stampa. Sulla base della misurazione a corpo di caduta e a vibrazione, i viscosimetri Fasnacht garantiscono una elevata affidabilità e precisione, la misurazione e il controllo della viscosità, del pH, della temperatura e del livello inchiostro nel serbatoio. Inoltre è possibile regolare il solvente su ciascuna unità di stampa in un rapporto di miscelazione individualmente. Tutto questo contribuisce a un elevata qualità di stampa e ad una riduzione del consumo dell’inchiostro.