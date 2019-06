Fabo presenta una nuova linea di prodotti autoadesivi

FABO, azienda italiana leader nella produzione di soluzioni adesive, fa il suo ingresso nelle cartolerie e nei negozi di articoli per l’ufficio e la scuola, con una gamma di prodotti innovativi dedicati alle attività quotidiane connesse. Sono prodotti versatili pensati per catalogare, organizzare, attaccare, misurare, sigillare e spedire in tutta sicurezza, che fanno parte della nuova linea dedicata dall’azienda toscana alle piccole necessità quotidiane dei consumatori, accessori realmente utili e in grado di semplificare ogni attività che ne richieda l’utilizzo.

FABO Write è lo speciale nastro da imballo bianco scrivibile per annotare il contenuto delle scatole direttamente sul nastro, che aiuta a rendere traslochi, cambi armadio e l’archiviazione più semplice e perfettamente organizzata.

L’utilizzo di FABO Write è semplice come scrivere una nota, si applica direttamente sulle confezioni da chiudere e può poi essere scritto con penne, matite e pennarelli permanenti.

FABO Write è un prodotto privo di solventi nocivi, per organizzare e archiviare gli scatoloni in maniera intelligente ed ecofriendly; la scrittura dei contenuti direttamente sul nastro permette infatti di riutilizzare i cartoni.

FABO Metro è un pratico nastro adesivo di misurazione, per le applicazioni del fai-da-te; funziona come un righello estendibile grazie al suo dorso centimetrato e trasforma le attività quotidiane che implicano la misurazione in operazioni facili da eseguire.

Grazie alla sua ottima removibilità, che non lascia residui, può essere applicato su molte e differenti superfici e si presta a vari utilizzi: pitturare e decorare, misurare spazi interni, lavori di sartoria e attività di bricolage come, ad esempio, appendere cornici con precisione.

FABO Metro è sia un nastro adesivo che un metro portatile

FABO Ship sono le etichette antieffrazione che funzionano come antifurto intelligente, proteggendo le spedizioni e rivelando ogni tentativo di manomissione.

Applicate su imballi di valore e posta confidenziale, le etichette aggiungono alla chiusura tradizionale un sigillo di sicurezza che rivela efficacemente ogni tentativo di effrazione, lasciando tracce evidenti di una eventuale manomissione.

Evidenziano chiaramente l’avvenuta apertura, lasciando un messaggio visibile anche qualora si tentasse di richiudere la confezione.

FABO BOX Ufficio e Negozio è un pratico set contenete 3 soluzioni adesive per le attività quotidiane in ufficio e negozio. Al suo interno sono presenti un Fabo Write (nastro adesivo scrivibile con penne, matite e pennarelli indelebili, utile per annotare il contenuto delle scatole direttamente sul nastro, semplificando stoccaggio e archiviazione di materiali), un Fabo Ship (le etichette Antieffrazione da applicare su spedizioni di valore e posta confidenziale per rivelare ogni tentativo di manomissione) e un Nastro Adesivo Trasparente Universale utile per le piccole riparazioni e per attaccare fogli e carta. Il Nastro Adesivo Trasparente Universale può essere applicato su diversi tipi di materiali come legno, vetro, plastica e carta.

In più, oltre alle 3 soluzioni adesive, FABO BOX ufficio e Negozio contiene un pratico dispenser universale salvaspazio, adatto a tutti i nastri alti 50 mm, per imballi pratici e veloci.