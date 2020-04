Fabio Perini e MTC: macchine e linee converting e packaging in pronta consegna

La paura data dal coronavirus e le chiusure nei vari Stati per contrastare l’epidemia hanno scatenato una corsa all’acquisto, o “panic buying” come lo chiamano gli inglesi. Non vengono presi d’assalto solo i prodotti food come pasta, latte, farina, uova, acqua, ma anche carta igienica e i prodotti tissue spariscono dagli scaffali. Molte aziende del settore Tissue, in tutto il mondo, hanno incrementato le produzioni al massimo, esponendo però le macchine ad elevati rischi di guasti, e, alcune di esse, non hanno materialmente la possibilità di produrre di più. Per questo Fabio Perini e MTC, aziende Körber della divisione Tissue, grazie alla loro leadership nel settore, alla loro stabilità finanziaria ed alla forte presenza a livello mondiale, hanno deciso di rendere disponibili in breve tempo una selezione di macchine e linee standard per il converting e il packaging.

“Oltre all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando globalmente, come azienda ci stiamo impegnando a sviluppare maggiormente le nostre attività per poter rispondere tempestivamente alle attuali esigenze produttive del mercato – commenta Mauro Luna, Global Sales Director Fabio Perini S.p.A. – In questo momento storico il vantaggio di poter consegnare macchine per il converting e per il packaging in maniera veloce è sicuramente un valore aggiunto che possiamo offrire ai nostri clienti”.

Sono diverse le macchine e linee disponibili come ad esempio, per il converting, la Constellation S8 e Proxima S6 o per i prodotti piegati la Star M2 Napkin Folder, per il packaging le confezionatrici A6T e CMW208. Tutte possono essere consegnate sul territorio mondiale in meno di 4 mesi. Sul sito northamerica.fabioperini.com/equipment è possibile trovare le tecnologie disponibili con caratteristiche e benefici e la possibilità di contattare direttamente il team vendite dell’azienda per informazioni e preventivi.

Anche l’approvvigionamento e la consegna veloce dei ricambi sono molto importanti perché limitano al minimo gli eventuali fermi macchina. Fabio Perini, attraverso la piattaforma di e-commerce Spares Online, mette a disposizione oltre 80mila pezzi, tutti disponibili per una consegna rapida. Sul sito, disponibile 24/24 da tutti i dispositivi, il cliente può tenere sotto controllo le fasi dell’ordine: verificare la disponibilità di magazzino e le date di consegna in tempo reale, stampare documenti commerciali e tracciare l’ordine fino alla consegna al proprio stabilimento. Il webshop permette anche la creazione di wishlist per ordini ripetitivi e di ricevere offerte e promozioni personalizzate.

“In questo periodo la produzione di attrezzature è spinta al massimo con richieste che superano di gran lunga il normale utilizzo. – commenta Gianfranco Agnusdei, Global Customer Service Director, Fabio Perini S.p.A. – Un guasto inaspettato delle apparecchiature può portare a costosi tempi di fermo macchina e a ritardi. Investire e stoccare parti di ricambio può aiutare a massimizzare i tempi di produzione e a mantenere le attività senza intoppi. È quindi fondamentale avere a disposizione un’adeguata fornitura di parti di ricambio OEM che possono aiutare a massimizzare l’operatività”.