Fabio Gritti, Ceo di Grifal, riceverà il Premio Socrate

Fabio Gritti, Ceo di Grifal S.p.A., azienda tecnologica che opera nel mercato dell’imballaggio industriale eco-compatibile, sarà tra gli imprenditori che verranno insigniti l’11 luglio a Roma dell’importante Premio Socrate, assegnato a personaggi che si sono distinti per qualità nella vita e nelle loro attività professionali.

Tra i premiati figurano nomi di spicco come quello di Paolo Savona, attuale Ministro degli Affari Europei, di Gianni Letta, Patrizia Grieco, presidente dell’Enel, Massimo Moratti, Gaetano Miccichè, banchiere e attuale presidente Lega Serie A, lo chef Claudio Sadler, l’ambasciatore italiano in Cina Francesco Ettore Sequi, Marina Cicogna, l’imprenditore Gian Angelo Perrucci, e Fabio Cairoli, presidente e amministratore delegato di Lottomatica.

Fondata nel 1969, con sede e stabilimento a Cologno al Serio (BG), Grifal S.p.A. progetta, produce e commercializza, soluzioni d’imballo eco-compatibili con caratteristiche prestazionali di alto livello.

Negli anni, grazie a costanti investimenti in R&D dedicati sia ai prodotti sia ai processi di produzione, Grifal ha arricchito la propria offerta con prodotti innovativi tra cui la vera rivoluzione è rappresentata da cArtù® un nuovo cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche e altri prodotti chimici per l’imballo.

Dal primo giugno 2018 la Società si è quotata sul listino dell’AIM di Borsa italiana e in un solo mese ha quasi triplicato la quotazione del titolo.