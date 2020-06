Euromac ha introdotto il collaudo da remoto

Euromac ha introdotto nuovi strumenti per effettuare il collaudo cliente da remoto. Di regola, la prassi di Euromac è quella di effettuare il collaudo di accettazione, presso il proprio stabilimento con l’utilizzo del materiale del cliente e con la presenza dei tecnici del cliente o di loro rappresentanti. In questo modo diventa possibile da parte del cliente segnalare eventuali modifiche da effettuare o opzioni da aggiungere, e di controllare la corretta funzionalità della taglierina. Allo stesso tempo Euromac può modulare al meglio la propria tecnologia con quella del cliente ed interagire sul processo dei materiali da tagliare, discutendo sui formati e qualità.

Per i motivi riguardanti la pandemia e la difficolta nel viaggiare, si e dovuto procedere all’attivazione di vari sistemi e supporti digitali idonei a consentire uno svolgimento del collaudo di accettazione da remoto. Mediante l’utilizzo di software specialmente sviluppato ed integrato nella piattaforma Windows, e con l’utilizzo di webcam, e stata resa possibile la presenza virtuale del cliente durante la fase di collaudo. In questo modo il cliente ha potuto interagire con Euromac, senza presenziare ed in tutta sicurezza, al fine di portare avanti la procedura di collaudo. La modalità e praticamente la stessa: il cliente invia le bobine madri da tagliare e un protocollo di lavorazione, ma in fase di collaudo tutto viene eseguito da remoto in completa sinergia.

Il risultato, oltre all’evidente risparmio di spese di viaggio, è di lavorare in piena sicurezza, garantendo comunque l’accettazione della macchina.

Visto il successo di questa iniziativa non si esclude che anche in altre occasioni particolari, a pandemia conclusa, si possa adottare lo stesso protocollo.

Per macchine tagliabobinatrici standard fornite a clienti gia esistenti, Euromac ha addirittura provveduto ad effettuare l’installazione della macchina, con aiuto dei meccanici del cliente, oltre alla messa in marcia e accettazione finale. Tutto da remoto.