Etipack: nuova partnership per il mercato farmaceutico in Egitto

“È davvero un piacere per noi lavorare fianco a fianco con il nostro nuovo e stimato partner Etipack per introdurre le sue ultime tecnologie nel mercato egiziano”, commenta l’Ing. Eman M.A. Latif, Presidente di MEACO – “ci auguriamo di poter contare su una collaborazione pluriennale per mantenere l’alto grado di soddisfazione che abbiamo raggiunto dei nostri clienti”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a MEACO come nostro agente esclusivo per il mercato farmaceutico in Egitto. Insieme saremo in grado di offrire i migliori sistemi di etichettatura farmaceutica, track&trace, codifica e serializzazione in Medio Oriente, contando su un partner altamente specializzato e consolidato”, dice Riccardo De Ferrari, Export Sales Director di Etipack. “Nel corso degli anni abbiamo creato un vasto network di partner internazionali, ora possiamo contare su una nuova importante collaborazione che contribuirà in modo significativo alla crescita del marchio Etipack e del progetto Etipack Pharma in tutto il mondo. Siamo convinti che MEACO fornirà un servizio e un supporto eccellente e auguriamo a Eman M.A. Latif e al suo team un buon inizio in vista di un 2020 di successo”.

Etipack e il progetto Etipack Pharma

Etipack SpA progetta, produce e vende sistemi di etichettatura e codifica con etichette autoadesive, sfogliatori a frizione e pick and place per la movimentazione e la distribuzione dei prodotti. Dal 1978, azienda leader del settore in Italia e tra le più grandi in Europa, Etipack è oggi un gruppo internazionale grazie alla sua rete di filiali e partner. Sempre all’avanguardia nel proprio settore, Etipack ha collaborato negli anni alla realizzazione di progetti di track and trace ed etichettatura nel rispetto delle normative emesse nei singoli paesi.

Il progetto Etipack Pharma offre una gamma completa di soluzioni progettate e realizzate per garantire gli elevati standard di qualità e prestazioni richiesti dalle aziende farmaceutiche e un team di risorse specializzate nella gestione dei processi (conoscenze normative, analisi URS, FAT, validazioni). Comprende una linea completa di macchine e sistemi di etichettatura per il settore farmaceutico, progettati per i processi di serializzazione e tracciabilità, che si distingue per gli elevati standard di qualità, produttività e sicurezza.